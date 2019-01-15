Владимир Путин сменил посла России в Центральноафриканской республике
Вместо Сергея Лобанова назначен Владимир Титоренко. Опубликованы соответствующие указы президента. В разные годы Титоренко возглавлял посольства России в Ираке, Алжире и Катаре.
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Вместо Сергея Лобанова назначен Владимир Титоренко. Опубликованы соответствующие указы президента. В разные годы Титоренко возглавлял посольства России в Ираке, Алжире и Катаре.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии22
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 18:35
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danko_ 15 января 2019 | 18:36
Путин думает, что убрал посла и концы в воду с бандой Пригожина и убийством журналистов?
Теперь послу надо за собственную жизнь опасаться.
dataan 15 января 2019 | 18:55
danko_: Неееееее. :)))))))))))))
Путин думает, что убрал посла и danko_ сразу же перестанет чушь писать. Ан нет, видать чего то Путин для этого еще должен сделать
:))))))))))))))
vilingrad 15 января 2019 | 18:36
Флаг в руки. Пусть чекисты завязнут в Африке, Сирии, среди пингвинов- лишь бы к соседям не лезли
dataan 15 января 2019 | 18:57
vilingrad: Эт ты про США? Ну уж нет. Этот лакомый кусочек будет показательным. Алясочку припомним супостату!
mihvol_70 15 января 2019 | 19:07
vilingrad:
А если бы при этом коммунячье совково-запутинские мрази ещё и к нам, россиянам, не лезли, как тараканы во все щели, так и вообще рашка была бы Россией!
midnightblues 15 января 2019 | 19:11
mihvol_70: Да-неплохо было бы,чтобы всю эту тухлятину там и закопали
peresvet73 15 января 2019 | 18:37
Сменил бы уж сразу президента ЦАР!
mihvol_70 15 января 2019 | 19:10
peresvet73: У окурка более глобальная цель. Сделать ЦАР одним из регионов рашки. Ведь эта (нецензурно) двуногое до сих пор УВЕРЕНО, что распад сгнившего до основания совка - главной трагедией всего человечества.
juche 15 января 2019 | 18:38
Провалил операцию прикрытия.
novyrusich 15 января 2019 | 18:43
juche: А может наоборот, недостаточно активно прикрывал пригожинских. Или даже, вдруг, протестовал?
haldey 15 января 2019 | 19:00
novyrusich: А это всего лишь ротация))) А тут петушки так и закудахтали)))
Что ж, что бы эти петушки не хохлили гребешки, и послов нельзя менять?)))
Во дебилы)))
novyrusich 15 января 2019 | 19:07
haldey: правильно, петушок, непонятно чего ты раскудахтался и расстроился так.
Ведь все равно будешь пригожинский обрез полировать языком, да?
А у вас тоже есть ротация в обслуживании начальства?
yralez 15 января 2019 | 18:38
Пришлепинский поваренок.
ansata 15 января 2019 | 18:42
Хвосты подчищает.
ykra_dupa 15 января 2019 | 18:43
Титоренко удачи ,либерде страдать ! Журнашлюхи подпиндосные уже в земле сгнили , спасибо ходору за то что земля становится чище , миха пошли еще кого нибудь расследовать !))))
xuato 15 января 2019 | 18:47
Приворовывал посол золотишко, а кураторам зажлобился чемоданы передавать?
midnightblues 15 января 2019 | 19:13
xuato: да-вспоминается внезапная кончина сливавшего информацию чуркинда
пришлось инсценировать приступ
ihtamnet 15 января 2019 | 18:53
Дождались....
valtameri 15 января 2019 | 18:54
За медалью поехал. Заработал, сокол. На крови.
ramses333 15 января 2019 | 19:01
Пригожин дал добро?
klukvik 15 января 2019 | 19:03
посол - "Мартин"????