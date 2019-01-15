Авиакомпания «Победа» пригрозила прекратить международные рейсы из Петербурга с апреля этого года

Об этом со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщает сайт «Фонтанка». По его данным, компания выдвинула своего рода ультиматум. Представители лоукостера заявили о неправомерной задержке вылетов. Поводом стало то, что вчера и сегодня международный рейсы «Победы» из Петербурга были задержаны сотрудниками службы безопасности аэропорта, которые во время подготовки к вылету потребовали вскрыть опломбированные отсеки в салонах самолетов. В пресс-службе авиакомпании сказали, что если ситуация повторится, действительно будет рассмотрен вопрос о прекращении международных полетов из «Пулкова», — сообщает агентство ТАСС.