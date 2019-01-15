Авиакомпания «Победа» пригрозила прекратить международные рейсы из Петербурга с апреля этого года
Об этом со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщает сайт «Фонтанка». По его данным, компания выдвинула своего рода ультиматум. Представители лоукостера заявили о неправомерной задержке вылетов. Поводом стало то, что вчера и сегодня международный рейсы «Победы» из Петербурга были задержаны сотрудниками службы безопасности аэропорта, которые во время подготовки к вылету потребовали вскрыть опломбированные отсеки в салонах самолетов. В пресс-службе авиакомпании сказали, что если ситуация повторится, действительно будет рассмотрен вопрос о прекращении международных полетов из «Пулкова», — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии5
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 18:36
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punk_not_dead 15 января 2019 | 18:48
очень интересно - другие авиакомпании трясутся, как бы "аэрофлот" не отнял бы у них международные рейсы, а вот "Пубеда" прямо-таки угррррожает!
и кто же "хазяин" "Пубеды"?
albeat 15 января 2019 | 19:00
punk_not_dead: Победа - дочерняя компания "Аэрофлота", это никакой не секрет
haldey 15 января 2019 | 19:03
albeat: Значит будет другая дочерняя компания)))
neyexo 15 января 2019 | 19:04
albeat: которая не нужна даже Аэрофлоту, это было хотение начальника, чтоб был лоукостер