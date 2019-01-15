В столице Кении Найроби совершено вооруженное нападение на гостиничный комплекс

В отеле «Дусит» захвачены несколько заложников, — сообщает кенийская газета «Стар». Ранее у комплекса прогремели два взрыва и была слышна стрельба. По меньшей мере 3 человека погибли, один пострадал. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «аш-Шабаб», — сообщает агентство Reuters.