В столице Кении Найроби совершено вооруженное нападение на гостиничный комплекс
В отеле «Дусит» захвачены несколько заложников, — сообщает кенийская газета «Стар». Ранее у комплекса прогремели два взрыва и была слышна стрельба. По меньшей мере 3 человека погибли, один пострадал. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «аш-Шабаб», — сообщает агентство Reuters.
Комментарии1
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