Число погибших в результате взрыва в городе Шахты увеличилось до 4-х человек

Под завалами нашли тела мужчины и женщины. Один человек официально считается пропавшим без вести, — сообщает МЧС. В свою очередь заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов сказал, что под завалами остается дочь этой семейной пары. Поисково-спасательные работы собираются завершить сегодня до конца дня.

Тем временем власти отчитались о выплате первой компенсации. Родственникам одной из погибших перечислили миллион рублей.

Взрыв в жилом доме в городе Шахты произошел накануне. Согласно основной версии, взорвался газ.