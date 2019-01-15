Число погибших в результате взрыва в городе Шахты увеличилось до 4-х человек
Под завалами нашли тела мужчины и женщины. Один человек официально считается пропавшим без вести, — сообщает МЧС. В свою очередь заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов сказал, что под завалами остается дочь этой семейной пары. Поисково-спасательные работы собираются завершить сегодня до конца дня.
Тем временем власти отчитались о выплате первой компенсации. Родственникам одной из погибших перечислили миллион рублей.
Взрыв в жилом доме в городе Шахты произошел накануне. Согласно основной версии, взорвался газ.
Комментарии2
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 18:37
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evgeny_biolog 15 января 2019 | 18:56
Интересно, а как может уменьшиться число погибших, если они в этом доме жили ...