Комиксы о супергерое Дэдпуле подвергнут цензуре при печати в России
Как стало известно Коммерсанту, издательство Комильфо после консультации с экспертом отказалось от публикации одной из глав – о борьбе Дэдпула с отрицательным персонажем-неонацистом. В комиксе высмеиваются антисемитизм и теории заговора, однако, эксперт посчитал, что сюжет пропагандирует нацизм.
Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что у ведомства нет экспертов, которые могли бы дать заключение о наличии пропаганды нацизма в печатной продукции.
Комментарии7
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andre_klimov 15 января 2019 | 18:24
РБК:
"Экспертную оценку комикса «Дэдпул.МАХ», который вышел в России без одной главы, давал специалист Роскомнадзора, а не Роспотребнадзора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ», импринтом которого является издательство «Комильфо».
«В посте издательства «Комильфо» в сети «ВКонтакте» была допущена опечатка: комикс получил экспертную оценку специалиста из Роскомнадзора, а не из Роспотребнадзора», — сказали в пресс-службе. Там также пояснили, что «Эксмо» обращается к аккредитованным экспертам Роскомнадзора для получения заключений по произведениям, темы которых могут быть ограничены возрастным цензом или требованиями законодательства. Уточняется, что от публикации главы посоветовал отказаться эксперт Роскомнадзора, доктор психологических наук, судебный эксперт-психолог Вали Енгалычев."
danko_ 15 января 2019 | 18:26
Неонацисты- лучшие друзья Путина. Он их финансово всюду поддерживает.
Даже съезд неонацистских партий в Питере за счет российского бюджета провели. А старика блокадника с плакатом "фашизм не пройдет" полицаи задержали.
Так что неонацисты отрицательными героями при путинизме быть не могут.
vitaly_mhj23 15 января 2019 | 18:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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starokozlovicky2gus 15 января 2019 | 18:26
Надо же было дармоеду-эксперту хоть к чему-то придраться.
novyrusich 15 января 2019 | 18:27
Под предлогом борьбы с нацизмом в России запрещают его критику.
Между тем антисемитская и неонацистская литература в РФ печатается свободно.
При этом , что интересно, практически все неонацисты в Европе и США поддерживают власти РФ.
Несмотря на то, что власти РФ как бы борются с ними.
И выдают им кредиты. И их съезды в РФ собирают.
gandon_sisjnovich 15 января 2019 | 18:48
Не фуй пидарасам делать в России, пускай у себя в омэриках дрочат на картинки!
Дедпул, дедпул всем известный ПИДАРАС))))))
nepobedimoe 15 января 2019 | 19:02
gandon_sisjnovich: Скажите пожалуйста, на каком языке вы изъясняетесь?