Комиксы о супергерое Дэдпуле подвергнут цензуре при печати в России

Как стало известно Коммерсанту, издательство Комильфо после консультации с экспертом отказалось от публикации одной из глав – о борьбе Дэдпула с отрицательным персонажем-неонацистом. В комиксе высмеиваются антисемитизм и теории заговора, однако, эксперт посчитал, что сюжет пропагандирует нацизм.

Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что у ведомства нет экспертов, которые могли бы дать заключение о наличии пропаганды нацизма в печатной продукции.