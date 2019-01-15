"Силуанов: Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для правительства"

Это сказал Коммерсанту первый вице-премьер Антон Силуанов. Как он выразился, «не рассчитывал и не думал, что обсуждение этой темы будет проходить так сложно». Силуанов констатировал, что напряжение осталось, несмотря на все корректировки. При этом вице-премьер выразил уверенность в том, что проведение реформы было необходимо.

Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране. Как показал декабрьский опрос Левада-центра, более половины россиян выступают за отставку правительства. Основные претензии – неспособность справиться с ростом цен и падения доходов населения, неготовность обеспечить людей работой.