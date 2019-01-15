Силуанов: Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для правительства
Это сказал Коммерсанту первый вице-премьер Антон Силуанов. Как он выразился, «не рассчитывал и не думал, что обсуждение этой темы будет проходить так сложно». Силуанов констатировал, что напряжение осталось, несмотря на все корректировки. При этом вице-премьер выразил уверенность в том, что проведение реформы было необходимо.
Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране. Как показал декабрьский опрос Левада-центра, более половины россиян выступают за отставку правительства. Основные претензии – неспособность справиться с ростом цен и падения доходов населения, неготовность обеспечить людей работой.
Комментарии10
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ura_123 15 января 2019 | 18:21
”Надо работать больше,а получать меньше!"
А какой реакции это прости хоспидя,правительство ожидало?
danko_ 15 января 2019 | 18:30
ura_123: В правительстве и Кремле "не думали...".
Мало того, что там думать вообще не могут, так они привыкли всех безмолвными рабами считать.
Но уже достали, даже 86% . И больше им веры нет и не будет. Холодильник победил телевизор.
vitaly_mhj23 15 января 2019 | 18:33
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ura_123 15 января 2019 | 18:42
danko_: Ещё к сожалению не победил. Вот будет "Как во Франции ”(с) тогда и посмотрим насколько холодильник мощнее лошадильника))))
novyrusich 15 января 2019 | 18:32
ura_123:
Как показал декабрьский опрос Левада-центра, более половины россиян выступают за отставку правительства.
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И одновременно 86% одобряют президента, который назначил и полностью контролирует это правительство.
Широко шагает шизофрения по России!!!
ura_123 15 января 2019 | 18:44
novyrusich: С когнитивным диссонансом в обнимку! )))
polsan 15 января 2019 | 18:29
Если бы у кого-то из членов правительства сократились доходы настолько, что ему, этому министру уже не стало бы хватать на еду и лекарства, то стало бы понятнее и не было бы неожиданностью недовольство простых россиян. А так это одни слова!
trans 15 января 2019 | 18:31
Для народа значит денег у путинской власти нет, а вот работникам прокуратуры в очередной раз повышают их и так высокие зарплаты и пенсии. И на пенсию они как и судьи и силовики могут идти по выслуге лет в 45-47 лет.
Одним все, а другим повышение пенсионного возраста.
unprejudiced 15 января 2019 | 18:44
Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году: страна не купит билет на фильм, который не смотрит, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие», — заявил Толстой журналистам.
По его словам, последствия неучастия РФ в работе Парламентской ассамблеи СЕ гораздо глубже экономических, оно в том числе делает организацию «ущербной» по отношению в Евросоюзу.
«Совет Европы — это все-таки организация, которая призвана объединять континент от Атлантики до Тихого океана. Неучастие России в Совете Европы делает эту организацию ущербной по отношению к тому же ЕС, куда входит большинство членов Совета Европы. А неучастие России в Парламентской ассамблее, по признанию наших коллег из ПАСЕ, освобождает вакуум для русофобии, которая в последние годы имплементируется в текущую работу в виде различных заявлений и резолюций», — подчеркнул политик.
Как добавил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в проекте заявления, принятого на заседании комитета во вторник, отмечается, что нижняя палата парламента на видит оснований для возобновления взноса в ПАСЕ.
«Денег не получат в случае, если не будет принято какого-то специального решения… Но хотя это не наша компетенция, мы в проекте своего заявления упоминаем, что, помимо нашего возвращения в ПАСЕ к полноформатному участию в ее работе, мы не видим также основания для пересмотра принятого ранее решения об ограничении взноса», — отметил Слуцкий.
Красив Россия нагнула Европу, пусть Украина платит нашу часть взносов
perestarok 15 января 2019 | 19:02
"Силуанов: Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для правительства"
Это говорит о неадекватности правительства.