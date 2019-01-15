Представитель Аэрофлота: Блогер Соколовский лишён привилегий из-за оскорблений в адрес компании, а не из-за критики

Блогер Александр Соколовский лишён привилегий «Аэрофлота» из-за оскорблений в адрес компании, а не из-за критики. Об этом в интервью РБК сказал представитель авиаперевозчика Максим Фетисов.

Фетисов добавил, что была оскорблена не только авиакомпания, но и её сотрудники.