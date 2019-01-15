Представитель Аэрофлота: Блогер Соколовский лишён привилегий из-за оскорблений в адрес компании, а не из-за критики
Блогер Александр Соколовский лишён привилегий «Аэрофлота» из-за оскорблений в адрес компании, а не из-за критики. Об этом в интервью РБК сказал представитель авиаперевозчика Максим Фетисов.
Фетисов добавил, что была оскорблена не только авиакомпания, но и её сотрудники.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
polsan 15 января 2019 | 18:36
Он сам это признал! А что он хотел, матом бесплатно ругаться богатым людям уже запрещено прилюдно давно!