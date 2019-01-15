133 российских легкоатлета подали заявки на получение нейтрального статуса
Который позволит принять участие в международных стартах в новом сезоне.
Всероссийская Федерация Легкой Атлетики была лишена лицензии в 2015 году. Основанием для этого стал отчет о допинге в российской легкой атлетике.
В декабре 2016 года Международная Федерация Легкой атлетики разрешила российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Но поскольку права ВФЛА до сих пор не вернули, российским спортсменам приходится проходить процедуру лицензирования каждый год.
Отмечается, что легкоатлеты, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018 года, могут оформить новую заявку в упрощенном порядке.
Как отметила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, «По состоянию на сегодня к нам поступили заявки от 133 легкоатлетов, 98 из которых уже отправлены в IAAF».
В соответствии с регламентом, Международная Федерация не будет рассматривать индивидуальные заявки от спортсменов. Все документы должны пройти согласование с ВФЛА.
Первым международным стартом легкоатлетического сезона будет Чемпионат Европы в помещении, который пройдет в начале марта в Глазго.
Комментарии2
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vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:18
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djuga 15 января 2019 | 18:52
Опять под нейтральным флагом...
Ну хоть так. Хочется поболеть за наших, да и им эти старты жизненно необходимы.