В британском парламенте сегодня пройдет окончательное голосование по сделке о выходе страны из Евросоюза

Большинство депутатов не устраивает план, предложенный правительством Терезы Мэй – они собираются голосовать против.

До начала брекзита, выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, осталось два с половиной месяца. Еще летом после длительных переговоров страна заключила соглашение с ЕС, которое предстоит согласовать парламенту. Голосование должно было состояться в конце года, но из-за большого числа противников среди депутатов премьер-министр Тереза Мэй его перенесла. Одним из ключевых неразрешенных вопросов остается статус Великобритании в таможенном союзе и как следствие – режим контроля границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Королевства, и Республикой Ирландией – она остается в Евросоюзе. Соглашение предполагает, что Британия продолжит подчиняться таможенным правилам, пока решение по границе не будет найдено. Однако критики этой договоренности в парламенте уверены, что это приведет к нарушению целостности государства. Мэй считает, что затягивать с ратификацией этого договора больше нельзя. Об этом она заявила в своем выступлении перед депутатами.

Между тем, парламент добивается переговоров новых переговоров с Евросоюзом, он в свою очередь ранее выступал против пересмотра условий выхода Великобритания. Если депутаты сегодня выскажутся против соглашения, правительство Мэй в течение трех рабочих дней должно будет представить новый план действий.

Голосование начнется в 10 вечера по московскому времени и может затянуться на несколько часов. Перед этим депутаты должны будут рассмотреть 4 поправки – все они, как отмечает Русская служба BBC, «антиправительсвтенные».