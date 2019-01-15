Во Франции сегодня начинаются так называемые «Большие национальные дебаты»

Таким образом президент Макрон пытается усадить за стол переговоров представителей движения «Желтые жилеты» и снизить накал уличных акций, сотрясающих Париж и другие города страны уже более двух месяцев.



Налоги, экология, иммиграция, социальные реформы, государственное устройство страны и возможность регулярного проведения референдумов, — таков список тем общественных консультаций, предложенных президентом Макроном в опубликованном в минувший понедельник обращении. Впрочем, власти говорят, что запретных тем нет в принципе. Провести подобные национальные дебаты глава Пятой республики пообещал еще в начале декабря, в телеобращении, произнесенном после погромов, устроенных «Желтыми жилетами» в центре Парижа. Большинство наиболее видных протестных лидеров сразу же тогда заявили (и продолжают заявлять до сих пор), что на манипуляцию властей не поддадутся, обмануть себя не позволят, с улиц не уйдут и за стол переговоров не сядут.

Впрочем, есть некоторое количество и тех, кто готов с властью пообщаться. До сих пор правда не вполне понятно, где, как и в каком формате; а также – каким образом затем будет собираться, обрабатываться и обобщаться информация. Созданная было для реализации проекта Комиссия национальных дебатов сразу же оказалась в центре скандала. Глава учреждения Шанталь Жуанно, едва заняв пост, назначила себе месячную зарплату почти в 15 тысяч евро (как у самого Макрона), чем спровоцировала гнев лидеров протестного движения. Чиновница подала в отставку, однако желающий сменить ее на «расстрельном» посту найден так и не был. Сам Макрон пытался возложить бремя организации дебатов на мэров городов. Однако муниципальные главы по-прежнему принадлежат в основном к двум старым системообразующим партиям – социалистов и правоцентристов – и делить с непопулярным президентом ответственность за происходящее в стране совершенно не горят желанием. Сегодня днем Макрон вновь пытается убедить их все-таки присоединиться к организации дебатов. В городок Бургтерульд в департаменте Эр он пригласил шестьсот глав муниципальных образований со всей Франции. Местные активисты «Желтых жилетов» захотели было тоже присоединиться к высокому собранию в рамках объявленных национальных дебатов и загодя направили властям соответствующий письменный запрос. Послание, впрочем, осталось без ответа.

Акции «Желтых жилетов» продолжаются во Франции уже девять недель. За это время погибли 10 человек, более полутора тысяч получили ранения.