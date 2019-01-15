Песков: Конфликт в Донбассе может стать замороженным при сохранении у власти в Киеве партии войны

Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс, — сказал в интервью АиФ.ру пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что сейчас на украинской политической арене нет голосов, которые призывали бы к решению проблем путем диалога, а не путем конфронтации. «Дела действительно плохи», — добавил Песков. По его мнению, главная возможность выхода из кризиса – выполнение минских договоренностей.