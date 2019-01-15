Песков: Конфликт в Донбассе может стать замороженным при сохранении у власти в Киеве партии войны
Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс, — сказал в интервью АиФ.ру пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что сейчас на украинской политической арене нет голосов, которые призывали бы к решению проблем путем диалога, а не путем конфронтации. «Дела действительно плохи», — добавил Песков. По его мнению, главная возможность выхода из кризиса – выполнение минских договоренностей.
Комментарии8
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danko_ 15 января 2019 | 18:17
Партия войны в Кремле находится, которая пыталась захватить Донбасс по примеру Крыма.
И если бы сейчас отозвали своих ставленников во главе Донбасса, наемников и отпускников, перестали поставлять оружие, то мир в Донбассе в течение недели наступил.
Но Путину выгоден вялотекущий военный конфликт в Донбассе, а уйти- это значит признать поражение, чего Путин никогда не делает.
kottigr1 15 января 2019 | 18:19
- Мы - за мир ! - сказал Дмитрий Сергеевич
- Но пока хватит и Крыма.. - добавил, чуть подумав, Песков.
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xuato 15 января 2019 | 18:20
Партия войны возникает тогда, когда есть партия оккупантов. И пока оккупант будет топтать территорию Украины до тех пор и будет партия войны. Есть правда альтернатива. Это заплыв в дерме по уши украинским политикам, после сдачи национальных интересов, в частности, признание за взятку или по дешевке аннексии Крыма путинской РФ , а также возвращение Донбасса в Украину, но на условиях партии оккупантов и тому подобное. Ведь не Украина подло напала на РФ, а именно РФ влезла нарушив все договоры и подписи ее руководителей . Поэтому имеем то, что имеем освободительную войну Украины против российских лживых и подлых оккупантов.
sir_sart 15 января 2019 | 18:49
xuato: Ты считаешь, что жители Крыма и Донбасса живут в оккупации? И тебе их жалко?
Напиши письмо Порошенко, пусть выплачивает им социальные пособия и пенсии, если он их считает гражданами Украины.
lisitsa1962 15 января 2019 | 18:56
sir_sart: Жители Кріма и Донбасса живут на оккупированной территории.
sir_sart 15 января 2019 | 19:03
lisitsa1962: Т.е. в оккупации? Правильно?
А значит Украина считает их своими гражданами. Тогда почему Украина не выплачивает им пособия? Это называется дискредитацией.
trans 15 января 2019 | 18:55
Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах, так в этом нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли".