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18:11, 15 января 2019

Вашукевич и Кириллова – фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде — в ближайшее время депортируют

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова – фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде — в ближайшее время депортируют на родину. Суд в городе Паттайя вынес им условный срок. Вину подсудимые признали.

Суд вынес приговор восьми обвиняемым. Им дали полтора года условно, сообщает РБК. Всех власти Таиланда депортируют. Вашукевич, она известна как Настя Рыбка, в Белоруссию, Кириллова, он же Алекс Лесли, в Россию. Сюда же вернётся большинство его соратников. До депортации модель и её близкий друг, тренер по личностному развитию останутся под стражей. Их перевезут в центр временного содержания и миграционной полиции Таиланда. Поскольку виз ни у кого нет, а разрешения на пребывание в стране без пометки в паспорте их лишили, пояснил представитель полиции в суде. Инстанция намерена решить вопрос с депортацией как можно скорее. Скандал с Рыбкой, Лесли и их соратниками разразился в конце прошлой зимы. В гостинице Таиланда, во время очередного секс-тренинга полицейские задержали всю компанию и обвинили в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Спустя пару месяцев дело закрыли. Но перед этим Лесли, Рыбку и ещё 6 человек обвинили в создании в Таиланде тайного преступного сообщества и предоставлении секс-услуг в составе преступной группы. Сначала главные фигуранты дела отрицали обвинения в свой адрес.

Процесс, перед которым как сообщали СМИ, Рыбка и Лесли отказались от услуг юристов, обещал затянуться из-за количества обвиняемых, большого числа свидетелей и общей загруженности тайских судов. Но уже на первом заседании фигуранты признали вину, это позволило вынести приговор без разбирательства. Настя Рыбка стала широко известна незадолго до проблем в Таиланде. Расследование о ней выпустил политик Алексей Навальный, он связал девушку с бизнесменом Олегом Дерипаской, с которым, как утверждал политик, на яхте в Норвегии отдыхал и тогда вице-премьер правительства России Сергей Приходько. По словам Навального, мужчины обсуждали в присутствии девушек из эскорт-услуг, в числе которых была Рыбка, вмешательство в президентские выборы в США. Расследование было в том числе основаны на публикациях из инстаграма Рыбки. После ареста в Таиланде она сообщила властям США, что у неё есть 18 часов аудио— и видеозаписей, которые подтверждают данные расследования Навального. Девушка предложила информацию ФБР в обмен на политическое убежище в США ей и Лесли. Американские власти на просьбу арестованной не отреагировали. Дерипаска позже отсудил у Рыбки и Лесли в общей сложности миллион рублей. Адвокат бизнесмена сообщил РИА, что активизирует работу после депортации любителей секс-тренингов.

Интернет-издание Bell со ссылкой на документы прокуратуры писало что заявление на организаторов секс-тренинга написал подполковник тайской полиции. О нём ему рассказал некий иностранный осведомитель, который ходил на эти курсы.

Комментарии

5

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trans 15 января 2019 | 18:14

Какие же Дерапаска и вице-премьер Приходько мерзкие, через тайландскую полицию отомстили Рыбке.
А вообще хороший у них тандем: олигарх и вице-премьер. Что вообщем-то характерно для путинской власти.

trans 15 января 2019 | 18:18

Да дело не в секс-тренинге как таковом, просто в Тайланде любым бизнесом можно заниматься только с разрешения властей, за бизнес без разрешения штраф или уголовное наказание.
Обычно полиция сквозь пальцы на это смотрит, за соответствующее вознаграждение разумеется. Ну а тут Дерипаска и Приходько с большим баблом подсуетились, вот Рыбке и досталось от этих упырей.

vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:19


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cromwel 15 января 2019 | 18:35

если рыбку депортируют в Россию то здесь она будет самой раскрученной шлюхой. А её секс наставника отдадут петухам. Будет у них брать по самое не балуйся

lisitsa1962 15 января 2019 | 18:59

cromwel: если рыбку депортируют в Россию //--- то после того как она хотела поделиться со Штатами "некоей информацией" её прожарят до позвоночника в РФ. Поэтому ей бы после депортации в родную Беларусь сидеть и не высовываться

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