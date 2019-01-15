Суд прекратил сегодня дело против петербуржца за анекдоты и картинки во «Вконтакте»

Однако, права на реабилитацию у мужчины нет.

Невский районный суд прекратил сегодня дело в отношении инвалида второй группы Эдуарда Никитина. Дело в том, что Госдума частично декриминализировала знаменитую двести восемьдесят вторую статью уголовного кодекса, и прокурор сам сегодня ходатайствовал о прекращении дела, рассказал «Эху» адвокат Никитина Максим Камакин.

Следствие считало, что Никитин возбуждал ненависть к русским и россиянам и просило отправить мужчину на принудительное лечение. Дело примечательно еще и тем, что администрация «Вконтакте», как это и бывает, передавала следователям часть переписки Никитина и ай-пи адреса, с которых мужчина заходил на сайт. Впрочем, сотрудничал со следствием и интернет-провайдер Никитина. Дело в отношении Никитина возбудили два года назад. Поводом стали карикатура и анекдот, которые мужчина разместил на своей странице во «ВКонтакте» четыре года назад. Экспертиза обнаружила экстремизм в анекдоте, один из персонажей которого сомневается в хороших изменениях после выборов, а также в карикатуре со словом «ватник».

Смягчить двести восемьдесят вторую статью предложил в прошлом году Владимир Путин. Как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Чтобы исправить проявления маразма».