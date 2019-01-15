Роскомнадзор повторно потребовал от Google подключиться к системе фильтрации запрещенного контента
На выполнение этого требования есть месяц, — сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
В начале декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, пока штраф не выплачен.
Комментарии1
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vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.