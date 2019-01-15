Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. По его словам, Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства.

Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна, в частности, 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, а также 22 автомобиля. Жена Шестуна отказалась прокомментировать эти заявления, — отмечает РБК.