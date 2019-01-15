Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей
Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. По его словам, Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства.
Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна, в частности, 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, а также 22 автомобиля. Жена Шестуна отказалась прокомментировать эти заявления, — отмечает РБК.
Комментарии4
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stratofighter 15 января 2019 | 18:17
Только взятка
Только водка
Две стальные наши скрепы
Остальные все нелепы
vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
psixolog 15 января 2019 | 18:33
vitaly_msa23: Леха, вот сaйт про \\\ ты с навальным общаешься.. или идиотов ищешь..
nikolashin2017 15 января 2019 | 18:54
если столь у шестуна,
сколь у высшего гавна?