Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»
Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины», отказавшись от избыточных требований к 1 февраля будущего года. По словам Медведева, нагрузка на предпринимателей должна быть снижена прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор.
Сложно представить, что правительство способно снизить регуляторное давление на бизнес в России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.
Алексашенко добавил, что нынешний уровень регуляции бизнеса создаёт коррупционную кормушку для российских властей.
Комментарии23
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stratofighter 15 января 2019 | 18:14
А смешной он парень, ей-богу. Да кто ж такие кормушки отдаст?!
kottigr1 15 января 2019 | 18:16
stratofighter: Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»
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волнует только один вопрос... Шеи себе российским предпринимателям смазывать своим маслом ?
vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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monkur 15 января 2019 | 18:44
kottigr1: Там масло не надо, чик и всё:(
vla7815 15 января 2019 | 18:16
Перед смертью дадут вздохнуть и сигаретку выкурить, а потом этой же гильотиной и прикончат.
ohrjr 15 января 2019 | 18:16
"Словечка в простоте не скажет..." Димон с выепендриванием! Гильотина занесена, но вы держитесь...
vtodorol 15 января 2019 | 18:18
Значит,ещё больше доить будут!!
eniro 15 января 2019 | 18:18
Из всего сказанного Медведевым, верю только в «регуляторную гильотину»(в прямом смысле) для бизнеса.
cromwel 15 января 2019 | 18:25
Клоун одним словом. И вот такой урод сидит в правительстве и смешит народ.
plank1957 15 января 2019 | 18:30
Я так полагаю, что слово "регуляторная" едва ли кому известно, тогда слово "гильотина" чиновникам хорошо известно. Они и воспользуются гильотиной.
mr_samgin 15 января 2019 | 18:33
А сэкономленные средства бизнес может отправить в офшоры и купить несколько десятков тысяч люксовых автомобилей из Европы.
jsullen 15 января 2019 | 18:34
При слове "Гильотина" у бизнеса появились нехорошие предчувствия.
inspector15 15 января 2019 | 18:39
Во-первых этот дебил разучился говорить по русски. Чтоб обычному россиянину понять его и его босса нужен переводчик. Письков, например. Во-вторых у каждой инспекции есть "план по штрафам", которые спускают свыше. Так, например, у трудовой инспекции (в зависимости от области) план 500 000 руб. в месяц на инспектора. Не выполнил - пошел нахрен. И не важно что ты нарушил. Или вообще не нарушал. Разговор простой: с тебя столько-то, иначе я сейчас наковыряю в сто раз больше! Поэтому надо отменить бестолковые требования - поводы для штрафов.
bonhoeffer 15 января 2019 | 18:40
Хочет умереть как в Париже?
zhrv 15 января 2019 | 18:40
- "Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью... "
Вспоминается, как при одном президенте Медведеве, было много разговоров про либерализацию "употребления за рулем", а закончилось абсолютно нулевым промилле, что даже дети от грудного молока матери могли быть заподозрены в пьянстве.
Вот и сейчас, бизнесменам стоит подумать о "тревожном чемоданчике", под эти разговоры. Просто, по аналогии.
jpbelmondo 15 января 2019 | 18:41
Это уже было )
Грициан: Ну, а как же можно без программы? Ну, что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один…
Попандопуло: …Стоять за свободную личность.
Гапуся (в сторону, бабам): Значит, будут грабить.
(Диалог из Фильма Свадьба в Малиновке)
bazilgu 15 января 2019 | 18:42
20 лет словоблудия про снижение давления на бизнес, про создания благоприятного делового климата. Ясно, как божий день, что при Путине ничего этого не будет. Тут и спорить не о чем.
tv_victim 15 января 2019 | 18:43
Лунтик, фигли... Лучше бы советника по связям с реальностью завел себе, раз уж сам совсем трекнулся....
monkur 15 января 2019 | 18:50
Гильоти́на (фр. guillotine) — в первоначальном смысле — механизм для приведения в исполнение смертной казни путём отсечения головы. Казнь с использованием гильотины называется гильотинированием.
ivanbel 15 января 2019 | 18:52
Как бы эта "регуляторная гильотина", промахнувшись мимо "избыточных требований", не отхватила башку бизнесу, "упростив его жизнь".
alex_sionist 15 января 2019 | 19:02
Мы евреи всегда обрезаем только кончик почему же русские всегда хотят отрезать голову?
agamasat 15 января 2019 | 19:09
Кажется, Медведеву понравилось словосочетание "регуляторная гильотина" - смакует.)
agamasat 15 января 2019 | 19:12
agamasat: даже нет никаких сомнений, что данное выражение применят на россии в буквальном значении для бизнеса - будут отсекать бошки предпринимателям.