Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины», отказавшись от избыточных требований к 1 февраля будущего года. По словам Медведева, нагрузка на предпринимателей должна быть снижена прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор.

Сложно представить, что правительство способно снизить регуляторное давление на бизнес в России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко добавил, что нынешний уровень регуляции бизнеса создаёт коррупционную кормушку для российских властей.