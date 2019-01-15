Z Архив новостей новости
5 23 6 2984
Эксклюзив Эха 18:07, 15 января 2019

Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»

Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины», отказавшись от избыточных требований к 1 февраля будущего года. По словам Медведева, нагрузка на предпринимателей должна быть снижена прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор.

Сложно представить, что правительство способно снизить регуляторное давление на бизнес в России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко добавил, что нынешний уровень регуляции бизнеса создаёт коррупционную кормушку для российских властей.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

stratofighter 15 января 2019 | 18:14

А смешной он парень, ей-богу. Да кто ж такие кормушки отдаст?!

kottigr1 15 января 2019 | 18:16

stratofighter: Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»
--------------------------------------------------------------------
волнует только один вопрос... Шеи себе российским предпринимателям смазывать своим маслом ?

vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:22


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








monkur 15 января 2019 | 18:44

kottigr1: Там масло не надо, чик и всё:(

vla7815 15 января 2019 | 18:16

Перед смертью дадут вздохнуть и сигаретку выкурить, а потом этой же гильотиной и прикончат.

ohrjr 15 января 2019 | 18:16

"Словечка в простоте не скажет..." Димон с выепендриванием! Гильотина занесена, но вы держитесь...

vtodorol 15 января 2019 | 18:18

Значит,ещё больше доить будут!!

eniro 15 января 2019 | 18:18

Из всего сказанного Медведевым, верю только в «регуляторную гильотину»(в прямом смысле) для бизнеса.

cromwel 15 января 2019 | 18:25

Клоун одним словом. И вот такой урод сидит в правительстве и смешит народ.

plank1957 15 января 2019 | 18:30

Я так полагаю, что слово "регуляторная" едва ли кому известно, тогда слово "гильотина" чиновникам хорошо известно. Они и воспользуются гильотиной.

mr_samgin 15 января 2019 | 18:33

А сэкономленные средства бизнес может отправить в офшоры и купить несколько десятков тысяч люксовых автомобилей из Европы.

jsullen 15 января 2019 | 18:34

При слове "Гильотина" у бизнеса появились нехорошие предчувствия.

inspector15 15 января 2019 | 18:39

Во-первых этот дебил разучился говорить по русски. Чтоб обычному россиянину понять его и его босса нужен переводчик. Письков, например. Во-вторых у каждой инспекции есть "план по штрафам", которые спускают свыше. Так, например, у трудовой инспекции (в зависимости от области) план 500 000 руб. в месяц на инспектора. Не выполнил - пошел нахрен. И не важно что ты нарушил. Или вообще не нарушал. Разговор простой: с тебя столько-то, иначе я сейчас наковыряю в сто раз больше! Поэтому надо отменить бестолковые требования - поводы для штрафов.

bonhoeffer 15 января 2019 | 18:40

Хочет умереть как в Париже?

zhrv 15 января 2019 | 18:40

- "Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью... "

Вспоминается, как при одном президенте Медведеве, было много разговоров про либерализацию "употребления за рулем", а закончилось абсолютно нулевым промилле, что даже дети от грудного молока матери могли быть заподозрены в пьянстве.
Вот и сейчас, бизнесменам стоит подумать о "тревожном чемоданчике", под эти разговоры. Просто, по аналогии.

jpbelmondo 15 января 2019 | 18:41

Это уже было )
Грициан: Ну, а как же можно без программы? Ну, что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один…
Попандопуло: …Стоять за свободную личность.
Гапуся (в сторону, бабам): Значит, будут грабить.
(Диалог из Фильма Свадьба в Малиновке)

bazilgu 15 января 2019 | 18:42

20 лет словоблудия про снижение давления на бизнес, про создания благоприятного делового климата. Ясно, как божий день, что при Путине ничего этого не будет. Тут и спорить не о чем.

tv_victim 15 января 2019 | 18:43

Лунтик, фигли... Лучше бы советника по связям с реальностью завел себе, раз уж сам совсем трекнулся....

monkur 15 января 2019 | 18:50

Гильоти́на (фр. guillotine) — в первоначальном смысле — механизм для приведения в исполнение смертной казни путём отсечения головы. Казнь с использованием гильотины называется гильотинированием.

ivanbel 15 января 2019 | 18:52

Как бы эта "регуляторная гильотина", промахнувшись мимо "избыточных требований", не отхватила башку бизнесу, "упростив его жизнь".

alex_sionist 15 января 2019 | 19:02

Мы евреи всегда обрезаем только кончик почему же русские всегда хотят отрезать голову?

agamasat 15 января 2019 | 19:09

Кажется, Медведеву понравилось словосочетание "регуляторная гильотина" - смакует.)

agamasat 15 января 2019 | 19:12

agamasat: даже нет никаких сомнений, что данное выражение применят на россии в буквальном значении для бизнеса - будут отсекать бошки предпринимателям.

Самое обсуждаемое

Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…

5 171 6 7323 12.01
Kобщество, сталин, видео, история, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 270 6 16817 13.01
Kукраина, оон, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 283 6 20161 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 116 6 11556 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

ТВ-2 агентство новостей

От Соловков до Колымы. География зла Это важная часть путинской политики — сделать людей гордыми, вернуть патриотизм в повседневную жизнь. И Сталин, который выиграл Вторую мировую войну — важная часть этого патриотического взгляда на историю…

5 56 6 5962 12:26
Kистория, фото, репрессии, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 89 6 9838 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 90 6 10935 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Денис Карагодин: Готовим мощнейшую «выгрузку» НКВД’шинков Но(!), для этого нам необходимо собрать 30 000 ($428) – на оплату архивных госпошлин. Одну треть, от необходимого, уже собрали, – помогите собрать оставшееся!..

5 72 6 10147 12:42
Kрасследования, история, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 238 6 33769 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11726 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 204 6 32321 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 128 6 20762 11.01
Kдемократия, политика, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Михаил Хазин гость: Михаил Хазин экономист

Это всё внутренние разборки японских политиков между собой. Абэ там играет свои игры. То есть он игрался, игрался наш МИД для того, чтобы нельзя было его использовать для внутренних японских игр…

5 74 6 13827 14.01
#слушать 36:55 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, экономика, власть, общество, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Матвеев президент группы компаний «Кабош»

Культура производства и потребления сыра в России Сегодня мы сами производим более 200 000 литров собственного молока и более 20 тонн сыра в сутки. У нас работает несколько европейских технологов…

5 41 6 7806 14.01
Kрф, сельское хозяйство, бизнес, события
Блоги

Минобороны хочет получить право сбивать пассажирские самолеты над Россией Разработанный министерством проект постановления должен устранить существующее правовое противоречие…

5 129 6 24135 11.01
Kминобороны, законы, события
Новости

В Уфе сотрудники МВД напали на следователей в отделе полиции Об этом говорится на сайте республиканского управления СК…

5 29 6 5449

Популярное за неделю

Новости

Несмотря на корректировку пенсионной реформы, напряжение в обществе по этому вопросу сохраняется, — Силуанов В интервью Коммерсанту он вновь сказал, что повышение пенсионного возраста неизбежная мера. Это было самое тяжелое решение для правительства

5 26 6 30369
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 101 6 124692 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 43 6 9975 11.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 281 6 377328 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Центральный банк объявил войну Центральный банк объявил войну Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…

5 62 6 119999 13.01
Kэкономика, бизнес, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7557565
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3861449

Сегодня в эфире