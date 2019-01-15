Лефортовский суд продлил до конца апреля арест 12-ти украинским морякам,задержанным после конфликта Керченском проливе
Лефортовский суд закрыл заседания по продлению ареста украинским морякам. На слушания сегодня приехали родственники задержанных, консул и уполномоченная по правам человека Верховной рады.
Вокруг суда приняты повышенные меры безопасности. Возле входа легковушка с сотрудниками полиции, чуть подальше — целый автобус. На снегу перед зданием кто-то оставил бумажные кораблики — желтые и синие, цвета украинского флага, с имена арестованных. Рядом в одиночном пикете стоит россиянка Лида.
Родственников обвиняемых, в основном это женщины, привезли на черных микроавтобусах с дипломатическими номерами. Им разрешили коротко повидаться с задержанными только перед началом заседания. Некоторым удается помахать свои близким рукой, когда дверь в зал открывается. Общаться с прессой родственники вежливо отказываются. Консул Украины также воздержался от комментариев, направив, представителей СМИ к уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Она оказалась чуть ли не единственной, кого на заседание все-таки пустили, не считая участников процесса.
Из-за большого количества фигурантов слушания разнесли по нескольким залам в разных концах здания. У каждого кабинета дежурят журналисты, в том числе украинские и западные. Периодически по коридорам проходят сотрудники ФСБ в камуфляже, с масками на лице и автоматами.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла заявления украинского обмундсмена Людмилы Денисовой о плохом содержании украинских моряков в СИЗО Лефортово.
В преддверии суда была запланирована встреча Людмилы Денисовой и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Позже стало известно, что их встреча 14 января не состоится, так как Москалькова отправилась в город Шахты в Ростовской области, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа.
Комментарии12
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region62 15 января 2019 | 18:14
На Колыму их-лес валить!
kottigr1 15 января 2019 | 18:21
region62: На Колыму их-лес валить!
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Там уже китайцы всё на спички вырубили...
serhio_25__ 15 января 2019 | 18:26
kottigr1: ""Там уже китайцы всё на спички вырубили..."" - мозги твои вырубили и осталась пустая кастрюля.
""Родственников обвиняемых, в основном это женщины, привезли на черных микроавтобусах с дипломатическими номерами"" - какие родственники, какие дипломатические машины, раз они военнопленные, то у нас война, что все делают все эти люди во вражеском стане? Что-то жена Штирлица, тайком и без дипломатов, пробиралась в Германию на встречу с мужем.
kottigr1 15 января 2019 | 18:37
serhio_25__: Так это только советские шизофреники не пускают к военнопленным родственников, а в цивилизованных странах действует Женевская конвенция в отношении военнопленных со всеми её возможностями....
eniro 15 января 2019 | 18:47
serhio_25__: У тебя, я так понял, нет супруги. Что, не стОит(стоИт)? Ну, так хоть познакомься с одинокой женщиной, согласной ухаживать за скотиной.
vitaly_msa23 15 января 2019 | 18:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
naebabchenka_drysch 15 января 2019 | 18:23
Посидят. Подумают... Осознают.
А в будущем, кастрюли, тысячу раз подумают, стоит ли совать своё свиное рыло да в калашный ряд! ;)
post_v 15 января 2019 | 18:14
Москалькова права – это в Европе такое содержание можно называть пытками.
а в России это нормальное явление.
Да в России десятки тысяч школьников не имеют в школах такого теплого туалета, как у этих арестованных украинских моряков в СИЗО
serhio_25__ 15 января 2019 | 18:21
post_v: ""это в Европе такое содержание можно называть пытками."" - они меня пытали, они ели мои блинчики.
https://www.youtube.com/watch?v=ByjHxUWYI38
Каждый укроп, который сейчас находится в укропии мечтает о таких пытках - горячая вода, отопление и трехразовое питание с мясом.
kottigr1 15 января 2019 | 18:26
serhio_25__: 27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
У такого Великого завоевателя, как Вы попа зимой к дырке не примерзает ?
serhio_25__ 15 января 2019 | 18:30
kottigr1: ""27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов. "" - так 27 или 28, точно посчитать не могли?
""Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
"" - ужас какой, Лживая Крыса, назови хоть одну Самарскую больницу без канализации и водопровода?
""Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"" - как страшно жить. Жду номера самарских школ без канализации и отапливаемых туалетов.
""У такого Великого завоевателя, как Вы попа зимой к дырке не примерзает ? "" - ухахахахаха, Лживая Крыса больше не скрывает, что она укроп. А теперь, Лживая Крыса, покажи мне все то что ты тут назвал?
naebabchenka_drysch 15 января 2019 | 18:45
У какелов-кастрюль настолько засранный быт, что зная, в каких условиях содержатся в России зэки - исходят от зависти своими несварениями желудка изо всех своих дыр. ;)))