Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене Виктору Кудрявцеву
Таким образом 75-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения останется под стражей до середины марта. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ученого арестовали в июле.
Комментарии1
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danko_ 15 января 2019 | 17:37
Военную тайну о новом оружии всему Миру Путин разболтал, а обвиняют почему-то Кудрявцева, работавшего над проектом под контролем ФСБ и который самостоятельно ничего не передавал организации, с которой сотрудничал.
Да и какие могут быть у нас тайны при полном развале науки?