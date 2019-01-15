В Уфе сотрудники МВД напали на следователей в отделе полиции

Об этом говорится на сайте республиканского управления СК. Возбуждено уголовное дело. Согласно материалам, в декабре двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции, чтобы проверить жалобы об избиении там задержанного. В итоге они сами подверглись нападению, пострадал один из следователей. В Следственном комитете говорят, что один из подозреваемых полицейских, чтобы избежать уголовной ответственности, пытался предоставить фиктивную справку о том, что якобы в этой драке получил перелом.