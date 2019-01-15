В Уфе сотрудники МВД напали на следователей в отделе полиции
Об этом говорится на сайте республиканского управления СК. Возбуждено уголовное дело. Согласно материалам, в декабре двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции, чтобы проверить жалобы об избиении там задержанного. В итоге они сами подверглись нападению, пострадал один из следователей. В Следственном комитете говорят, что один из подозреваемых полицейских, чтобы избежать уголовной ответственности, пытался предоставить фиктивную справку о том, что якобы в этой драке получил перелом.
Комментарии8
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alo0000 15 января 2019 | 17:33
Тараканы в банке.
ansata 15 января 2019 | 17:34
Я бы посмеялся от души. Но не смешно.
platonnekafrin 15 января 2019 | 17:35
В Уфе менты бьют всех... Хотя бы прокуроров пощадили, изверги!
novyrusich 15 января 2019 | 17:39
platonnekafrin: Хорошо еще не изнасиловали как свою коллегу.
Это они просто из уважения, поэтому вы не можете их упрекать
tag188 15 января 2019 | 17:35
Кто-то в Кремле надеется, что в случае чего, все эти "силовики" станут грудью на их защиту?
pilpelzaken 15 января 2019 | 17:36
Следаки с ментами не поделили "царицу доказательств" - бутылку из-под Шампанского? Вот жлобы! Да этих "цариц" после Нового года у всех - пруд пруди.
krestianin_067rus Михаил Никитин 15 января 2019 | 17:37
Бандитье. Сомнительная опора режиму... )))
vladimirbelarus 15 января 2019 | 17:37
Ооооо! Вот это жесть! Делаем ставки! На арене следак против... мусора! Кто победит? Мусор или следак? Мусор каждый день избивает задержанных, опыт большой. Следак только документами конопатит срокА. Ставлю на то, чтобы передохли там ВСЕ!