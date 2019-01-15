В Польше сегодня проходят траурные мероприятия в связи с убийством мэра города Гданьск

Объявлен национальный траур. В городах Польши проходят акции памяти. В Гданьске на стихийную акцию накануне вечером вышли тысячи людей.

На Павла Адамовича напали с ножом во время благотворительного концерта. Задержан подозреваемый. Это молодой человек, ранее судимый за ограбления банков. Свои действия он назвал местью партии «Гражданская платформа», одним из основателей которых был Адамович. Политик был мэром Гданьска больше 20-ти лет.