Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым снизить нагрузку на бизнес
В ходе пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме глава кабмина заявил, что экономический рывок будет возможен, если власти пересмотрят требования к предпринимателям. Задача может быть решена с помощью механизма так называемой «регуляторной гильотины», — сказал Медведев.
В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что ведомство введет новый подход к контролю за предпринимателями.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 15 января 2019 | 17:05
Значит - пиз..ец бизнесу...
sarov 15 января 2019 | 17:19
kindman_a: Интересно, что обвинил он в этом власть. Т.е. себя он к власти не относит? А кого? Неужели....?
pilpelzaken 15 января 2019 | 17:06
Опять прочитал "отлитое им в граните" 10 лет назад?
lager23 15 января 2019 | 17:07
Поздно, я всё закрыл!
platonnekafrin 15 января 2019 | 17:28
lager23: А я всё съел!
noxepy_88 15 января 2019 | 17:08
Вот же трольчатина!!! Ну и жыр!!!
gvs 15 января 2019 | 17:10
"Гильотина как средство борьбы с головной болью и бизнесом" автор Д.А.Медведев ))))
alo0000 15 января 2019 | 17:13
Вот хочешь увидеть глупость человеческую, дай слово премьеру.
ansata 15 января 2019 | 17:19
На счет гильотины это ты здорово придумал, Митя. Хорошая штука.
vlad_373 15 января 2019 | 17:19
Опять старые заклинания. Значит будут грабить и добивать недобитых.
do2112 15 января 2019 | 17:20
да я тоже полностью согласен с нашим премудром Медведевом а что бы бизнос расцвёл надо НДС с 20 процентов поднять минимум до 30 вот и будет рывок а если серьёзно вот моё мнение вот что бы неделали наши мудреци да тех пор пока у населения небудет денег не бизноса ни рывков продовать некому
platonnekafrin 15 января 2019 | 17:22
Изоляция, полная изоляция и надзор, строгий надзор! Причем, не за предпринимателями - они ж вообще здесь ни при чём.
bigmaikl 15 января 2019 | 17:23
трепло!
skier64 15 января 2019 | 17:32
а может быть возложить нагрузку на виолончелистов?
tvitov66 15 января 2019 | 17:36
skier64: "Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, Шурик, в то время как наши космические корабли бороздят… "(с)
a_buvgrobu 15 января 2019 | 17:33
Г-ну Медведеву, который так и печется о бизнесе все время хочется задать вопрос: какой процент населения составляют бизнесмены? И почему он так страстно переживает за эту небольшую часть общества? Причем, эта часть общества отличается склонностью к преступлениям, как никто другой - "обмануть налоговую, клиента, наемного работника, проверяющего, конкурента - да легко".
babich174 15 января 2019 | 17:34
Кто-то его спрашивает или слушает?
fadey_erei 15 января 2019 | 17:38
Одно слово - поздно, батенька.
Заявление ДАМа опоздало как минимум лет на 5.
Говорят, Иисус оживил мертвого, но ДАМ - не Иисус.