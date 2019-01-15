Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым снизить нагрузку на бизнес

В ходе пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме глава кабмина заявил, что экономический рывок будет возможен, если власти пересмотрят требования к предпринимателям. Задача может быть решена с помощью механизма так называемой «регуляторной гильотины», — сказал Медведев.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что ведомство введет новый подход к контролю за предпринимателями.