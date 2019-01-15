///В Кремле связали конфликт в Донбассе с нахождением у власти на Украине «партии войны»...//

Там считают, что из-за этого сейчас шансов на мирное урегулирование в регионе нет.

В Кремле не слышат, чтобы на украинской политической арене призывали решать проблему Донбасса путем переговоров, а не путем конфронтации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, в Москве ожидают, что шанс на прекращение конфликта появится, только если в Киеве к власти придет «партия мира и дипломатии». Песков выразил мнение, что Украина должна пересмотреть свой политический курс и разобраться с последствиями вооруженного столкновения в Донбассе.

Он также считает, что Киев должен начать реализацию Минских договоренностей. Без этого, уверен пресс-секретарь российского президента, разрешить ситуацию будет сложно. Обострение же отношений между Москвой и Киевом из-за инцидента в Керченском проливе Песков связывает с предвыборной кампанией украинского президента Петра Порошенко. По его мнению, лидер соседней страны стремится догнать по рейтингу своего главного конкурента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом Песков назвал украинцев «близким народом», несмотря на все проблемы.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.