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17:02, 15 января 2019

В Кремле связали конфликт в Донбассе с нахождением у власти на Украине «партии войны»

Там считают, что из-за этого сейчас шансов на мирное урегулирование в регионе нет.

В Кремле не слышат, чтобы на украинской политической арене призывали решать проблему Донбасса путем переговоров, а не путем конфронтации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, в Москве ожидают, что шанс на прекращение конфликта появится, только если в Киеве к власти придет «партия мира и дипломатии». Песков выразил мнение, что Украина должна пересмотреть свой политический курс и разобраться с последствиями вооруженного столкновения в Донбассе.

Он также считает, что Киев должен начать реализацию Минских договоренностей. Без этого, уверен пресс-секретарь российского президента, разрешить ситуацию будет сложно. Обострение же отношений между Москвой и Киевом из-за инцидента в Керченском проливе Песков связывает с предвыборной кампанией украинского президента Петра Порошенко. По его мнению, лидер соседней страны стремится догнать по рейтингу своего главного конкурента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом Песков назвал украинцев «близким народом», несмотря на все проблемы.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.

Комментарии

31

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gvs 15 января 2019 | 17:04

Правильнее было бы связать с нахождением в России у власти Партии ЖиВ ))))

chapter_2 15 января 2019 | 17:21

gvs: Время работает на Украину. Россию же санкциями Свободный мир оттесняет на обочину мировой цивилизации.

oo0oo 15 января 2019 | 17:25

Хрен (Порошенко) не слаще редьки (Тимошенко). Но старая воровка непредсказуема, при ней, пожалуй, окончательный распад Украины произойдет быстрее. Посмотрим)

danko_ 15 января 2019 | 17:25

chapter_2: Партия войны в Кремле находится, который и совершил вооруженный переворот в Донбассе, спровоцировал войну и силами которого и ставленниками война в Донбассе и ведется.

zztop1960 15 января 2019 | 17:30

chapter_2: У России сейчас гангрена , в начальной стадии, и Украине надо только подождать последней стадии

piterjanis 15 января 2019 | 17:06

Партия дебилов там,а нерабы их терпят и оправдывают.

kottigr1 15 января 2019 | 17:12

piterjanis: Партия дебилов там,а нерабы их терпят и оправдывают
----------------------------------------------------------------
В одной из больниц Пензенской области вместо кроватей установили конструкции из досок и стульев

piterjanis 15 января 2019 | 17:14

kottigr1: И? Украине от этого лучше,хуже?

kottigr1 15 января 2019 | 17:20

piterjanis: Просто есть предложение, в российских больницах пациентов класть сразу в гробы из не струганных досок, что бы по два раза не перекладывать. Как думаете.. Путин поддержит ?

mister_bean 15 января 2019 | 17:21

kottigr1:
В одной из больниц Пензенской области вместо кроватей установили конструкции из досок и стульев
==================
Не понимаете вы политику нашего государства.
Вот если бы они не поставили стулья с досками, солдаты НАТО поставили бы там свои походные раскладушки.)))

kottigr1 15 января 2019 | 17:34

mister_bean: Вот реально не стеб.. Самая обычная новость нынешней РФ.

"В Уфе сотрудники МВД напали на следователей в отделе полиции
Об этом говорится на сайте республиканского управления СК. Возбуждено уголовное дело. Согласно материалам, в декабре двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции, чтобы проверить жалобы об избиении там задержанного. В итоге они сами подверглись нападению, пострадал один из следователей."

punyoshohlai 15 января 2019 | 17:23

piterjanis: Партия дебилов там,а нерабы их терпят и оправдывают.

Согласен. Но там не одна партия. Не забывай про СР и ЛДПР

punyoshohlai 15 января 2019 | 17:25

punyoshohlai:
Чуть не забыл про зачателей всех этих, как ты сказал "дебилов" - КПРФ!

novyrusich 15 января 2019 | 17:07

В Украине "партия войны", а России "партия мира".
Ей весь мир нужен, ну половина минимум.
Но об этом надо не с Украиной договариваться.
Поэтому и не договорятся никак.

mister_bean 15 января 2019 | 17:16

В России нет кризиса экономики и внешнего политического курса.
В России кризис управленческого состава. Россией рулят бездарные политики и воры....и просто посторонние люди.

danko_ 15 января 2019 | 17:27

mister_bean: У России нет границ, как сказал Путин, заявляя о своих имперских амбициях.

beobachter 15 января 2019 | 17:07

Для определения причины конфликта с Украиной кремлю надо просто поставить зеркало перед Путиным.../.Путина самого куда-либо подвести никто не может/...

dimon0203 15 января 2019 | 17:09

Да-да, я помню как полчища парубков, вооруженных бесчеловечными трезубцами и горящими покрышками, вторглись в Ростовскую губернию и скакали почти до Москвы.

trans 15 января 2019 | 17:10

Ага, прям все дураки, только путинская шобла умные.....только почему-то Россия при них все сильнее в дерьмо погружается, а они знай богатеют.

ramses333 15 января 2019 | 17:14

Песков, у тебя ус отклеился.

solonko 15 января 2019 | 17:14

Россия осуществила агрессию против Украины, но "партия войны", почему-то, в Киеве...
Логика.

platonnekafrin 15 января 2019 | 17:14

Пациент находится под гнетом овладевших им навязчивых представлений, пытается подавить их, противодействовать им, но это лишь усиливает первоначальное напряжение. Круг замыкается, и пациент оказывается внутри этого порочного круга.
Парадоксальные ассоциации, согласно доктору Франклу, успешно купируются лишь лоботомией.

trans 15 января 2019 | 17:19

"Со скошенными к носу от постоянного вранья глазами..." М. Булгаков
__________________________________
Ну прям про Пескова!

platonnekafrin 15 января 2019 | 17:25

trans: Берите выше...

yralez 15 января 2019 | 17:19

А что еще должны были сказать воры ?

riots 15 января 2019 | 17:21

Значит хорошие сапоги. Надо брать. (с)

kondrat_vlad 15 января 2019 | 17:25

Все больше убеждаюсь что в Кремле сидят дебилы. История конфликтов в ПМР,Грузии доказывает что Путин не заинтересован в решении вопросов, решать там нечего, выводить войска и дать Украинцам решить свои проблемы и тем самым снизить шанс на еще одни санкции.

nikolaitschi 15 января 2019 | 17:30

Да, судя по поведению моряков, люди там многое поняли о мирных инициативах соседей и больше не попадутся. Лучше так, чем никак.

vladimirbelarus 15 января 2019 | 17:32

Вот же лживая кремлехунта! Во всем мире уже смеются со слепых, не видящих своих солдат кремлинов, а они продолжают играть в дураков.

wlad5210 15 января 2019 | 17:37

Слушать Пескова, Захарову, Путина, как несвежую водку пить: хочется блевать....

salut__521 15 января 2019 | 17:39

///В Кремле связали конфликт в Донбассе с нахождением у власти на Украине «партии войны»...//

...Затем "партия войны" в аннексированном Крыму....
-Простите, Кремль, а Крым тоже она аннексировала?..

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