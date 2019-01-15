Лефортовский суд продлил до конца апреля арест 12-ти украинским морякам,задержанным после конфликта Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы продлил до конца апреля арест 12-ти украинским морякам, задержанным после конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Заседания продолжаются. Как ожидается, сегодня же будут вынесены решения в отношении остальных 12-ти человек. Вопрос о продлении меры пресечения рассматривают судьи Елена Канева, Альбина Галимова и Сергей Рябцев. Заседания проходят в закрытом режиме. На этом настаивала ФСБ.

Закрытие судебного процесса для прессы – не слишком распространенное явление в России, — отметил в интервью «Эху» главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов.

Смирнов добавил, что заседания по продлению срока содержания под стражей зачастую носят формальный характер.