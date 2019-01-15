Лефортовский суд продлил до конца апреля арест 12-ти украинским морякам,задержанным после конфликта Керченском проливе
Лефортовский суд Москвы продлил до конца апреля арест 12-ти украинским морякам, задержанным после конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Заседания продолжаются. Как ожидается, сегодня же будут вынесены решения в отношении остальных 12-ти человек. Вопрос о продлении меры пресечения рассматривают судьи Елена Канева, Альбина Галимова и Сергей Рябцев. Заседания проходят в закрытом режиме. На этом настаивала ФСБ.
Закрытие судебного процесса для прессы – не слишком распространенное явление в России, — отметил в интервью «Эху» главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов.
Смирнов добавил, что заседания по продлению срока содержания под стражей зачастую носят формальный характер.
Комментарии6
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a_buvgrobu 15 января 2019 | 17:03
Им же денежное довольствие магистерство обороны Украины будет за время ареста начислять, так что все, как в рекламе "Хопра": "Мы сидим, а денежки идут".
kottigr1 15 января 2019 | 17:09
a_buvgrobu:
11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), которые заранее оповестив о намерениях преодолеть Керченский пролив(простояв целый день вблизи в ожидании лоцмана), уже уходили обратно, для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
"Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,
руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними;
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года;
Статья 2
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
Подпись. В.В.Путин."
Тут если и нужно кого-то судить международным трибуналом, то только сотрудников ФСБ ВМФ РФ за осуществленное ими пиратство и незаконный захват заложников..
danko_wirda 15 января 2019 | 17:25
kottigr1: кончай спамить, клоп.
bozman_xl 15 января 2019 | 17:34
danko_wirda: Малыш, недавно я узнал в тебе того самого знаменитого РАСПЯТОГО МАЛЬЧИКА ( и ты не отрицал), и пожалел тебя убогого.
Посетители сайта должны знать и признать своего героя и жалеть тебя маленького РАСПЯТОГО МАЛЬЧИКА.
На эхе добрые люди, поэтому ты, малыш с гордостью носи своё имя - РАСПЯТЫЙ МАЛЬЧИК, и тебя будут жалеть все остальные, не только я.
serhio_25__ 15 января 2019 | 17:36
bozman_xl: "" РАСПЯТОГО МАЛЬЧИКА"" - распятому мальчику почти 5 лет уже. Укропагитпроп ничего более придумать так и не смог
serhio_25__ 15 января 2019 | 17:38
kottigr1: ""для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи. "" - придурок, так расстрелять или взять взять в заложники? Это две взаимоисключающие вещи.
А тут еще и укропы говорят, что они военнопленные. Следовательно выполняли боевую задачу, следовательно попали в плен, а не заложники. Лживая Крыса, ты самый тупой порохобот во всем управлении УкропАгитПропа.