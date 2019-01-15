В Польше прощаются с мэром Гданьска, погибшим в результате нападения

В Варшаве вчера вечером был организован импровизированный мемориал, а тысячи жителей Гданьска вышли на стихийную акцию. Павел Адамович скончался после того, как во время благотворительного концерта на него напал с ножом местный житель. Из выкриков мужчины следовало, что он совершил нападение из мести либеральной партии «Гражданская платформа», одним из основателей которой был Адамович. Мэра доставили в больницу, но спасти не смогли. На памятной акции, посвященной Павлу Адамовичу, председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что необходимо бороться с ненавистью Перевод телеканала NТD.

Подозреваемого в убийстве задержали сразу после нападения.