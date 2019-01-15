Взошли семена хлопка, доставленные на Луну китайским зондом «Чанъе-4»
Это первый подобный эксперимент в истории. Семена остальных культур, доставленных зондом, в частности, картофеля, пока всходов не дали, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
Комментарии10
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vitaly_mk23 15 января 2019 | 16:36
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oneoretwo 15 января 2019 | 16:38
...на луне !!?...
oneoretwo 15 января 2019 | 16:40
oneoretwo: зы: хотя, жрать захочешь - не так раскорячишься...(С)
m_doc 15 января 2019 | 16:55
oneoretwo: В зонде. Именно в ём и раскорячились:))
alex_sionist 15 января 2019 | 16:48
Кто то хлопок на луне выращивает а кто то билборды с религиозными фанатиками вывешивает.
rules24 15 января 2019 | 16:56
Ну не на самой луне все же. А внутри зонда видимо.
Привет службе новостей ЭМ.))))
nepobedimoe 15 января 2019 | 17:19
rules24: Семена в зонде, а зонд на луне. Хлопок внутри а корабль снаружи!
askol2016 15 января 2019 | 17:05
Почем лунная картошка будет за кг?
boltus 15 января 2019 | 17:22
Лунная картошка не опасается колорадского жука.
us101 15 января 2019 | 17:32
Зная китайцев, можно с уверенностью сказать что очень скоро на месте посадки Аполо-11 будет открыт Китайский Буфет для туристов