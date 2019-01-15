«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях

Как рассказали РБК в пресс-службе компании, основной упор сделан на сельскую местность. Представители «Почты России» считают это важной инициативой на фоне высокой смертности от некачественного алкоголя и его суррогатов. С этого года пиво продается более чем в 3-х тысячах отделений в разных регионах.