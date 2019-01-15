«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях
Как рассказали РБК в пресс-службе компании, основной упор сделан на сельскую местность. Представители «Почты России» считают это важной инициативой на фоне высокой смертности от некачественного алкоголя и его суррогатов. С этого года пиво продается более чем в 3-х тысячах отделений в разных регионах.
Комментарии22
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vitaly_mk23 15 января 2019 | 16:33
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oneoretwo 15 января 2019 | 16:36
...только пиво ? тема не раскрыта полностью....
попробуйте в комплекте с пивом с 20.00 до 08.00 раскладушки и красные лампочки над входом....
tvitov66 15 января 2019 | 17:10
oneoretwo: без продаж средства для ванн "Боярышник" и стекломоя их бизнес прогорит - зачахнет в конкурентной борьбе с благородным "кагором" из местных отделений РПЦ
ddolly 15 января 2019 | 16:37
надо еще водку там продавать, как раз после выдачи пенсий
polikarpich 15 января 2019 | 16:44
ddolly: Пиво пока не видел, но хавчик они давно продают. Паштеты, консервы всякие.
homa_brutt 15 января 2019 | 16:51
ddolly:
Пришёл перевод?- Чекушка и вперёд!
Пришла зарплата?- Махнём 0,5, ребята!
Пенсионер?- Не бери с богатеев пример! Балтика-9! Спасибо, премьер!!!
pilpelzaken 15 января 2019 | 17:21
ddolly:
... и презервативы, чтобы адресат не размножался и скучная доставка почты не отвлекала от прибыльного бизнеса.
mister_bean 15 января 2019 | 16:47
Страна маразма и идиотизма.
seryj_wolk 15 января 2019 | 16:58
mister_bean: Это забота о жаждущих и страждущих гражданах рфии!
eniro 15 января 2019 | 16:48
Столики на зиму хоть в помещении установили? Заболеет народ-то. Хотя, паллеты в коридоре больницы и свои варенье(у кого припасено), и подушка с ватником могут выручить.
vasya_von_smetankin 15 января 2019 | 16:53
Теперь, главное - не затягивать со следующим шагом, а, так сказать, мужественно оправдать духовные надежды населения.
yralez 15 января 2019 | 16:54
В обмен на скот, зерно и барщину.
platonnekafrin 15 января 2019 | 16:54
А кому голубь почтовый? А кому его яйцо? А кому конвертики берестяные? Марочки слюнявые в ассортименте! Налетай! Тарань! Вобла! Раки (наши - китайские), креветки (минские)!
zhrv 15 января 2019 | 16:58
Гм... А после 20-00 они превращаются, превращаются... В ночных бабочек?
gvs 15 января 2019 | 16:59
А пивоваренная компания "Балтика" займется пересылкой корреспонденции.... )))))
askol2016 15 января 2019 | 17:02
Кроме пива неплохо было бы еще и боярышник продавать. Да и закись какой-нибудь...
pilpelzaken 15 января 2019 | 17:04
Красавцы!
Моему приятелю, живущему в 17 км от МКАД, "письмо счастья" со штрафом от ГИБДД "почта россии", эти потомкм почтмейстера Шпекина, доставляла 27 (!!!) дней. Мужик расстроился, что не смог воспользоваться 50-процентной оплатой. Не понял он, болезный, что бармены-почтальоны теперь занимаются совсем не доставкой корреспонденции.
Как там сказал один юморист? Страна воинствующего абсурда? :-)))
rules24 15 января 2019 | 17:08
Маркетинговые ходы родом из СЩА. Там тоже на почтах и в аптеках продают совсем непрофильные товары.
sprav77 15 января 2019 | 17:16
Сплошной дурдом...
redrica 15 января 2019 | 17:19
Можно еще девочек предлагать.
income 15 января 2019 | 17:28
Тёмное мазохистcкое?
vpu2011 15 января 2019 | 17:31
Решили пользу приносить. С почтой всё равно не выходит; хоть так.