В одной из больниц Пензенской области вместо кроватей установили конструкции из досок и стульев
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Оно уточняет, что речь идет о больнице города Кузнецк. Представители лечебного учреждения пояснили, что построили конструкции из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни. В пресс-службе Минздрава региона агентству сказали, что это официальная позиция по данному вопросу.
Комментарии23
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vitaly_mk23 15 января 2019 | 16:34
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kottigr1 15 января 2019 | 16:39
vitaly_mk23: Это всё провокация врагов и леберастов. Съемки велись на конспиративных квартирах павильонов Голливуда.
При Путине, пациенты лежат исключительно на кожаных диванах, оборудованных встроенным массажем.
Если не верите, то посмотрите российский телевизор.. Только не переключайте !
mister_bean 15 января 2019 | 16:51
kottigr1:У главы серпуховского района изымают более 10 ярдов рупий, а здесь лежат на досках.
Вот как здесь не материться?
ivfn 15 января 2019 | 17:26
mister_bean: Скоро придется материться. Эти ребятки из Пензы даже на раскладушки денег не имеют. Они стоят то копейки ,Какие нахрен доски
tvitov66 15 января 2019 | 16:36
А чо - креативненько! В наше тяжелое время, когда сверхдержава тратит все силы на вундервафли новых поколений, нам не до новых кроватей #такпобедим
polikarpich 15 января 2019 | 16:40
tvitov66: Канешна! А то придут американцы и даже доски со стульями отберут. Не говоря уж про пенсии, зарплаты, квартиры и бесплатный валежник.
:-)
tvitov66 15 января 2019 | 16:48
polikarpich: ещё бы! Если мы купим новые кровати, то в них будут спать солдаты НАТО!
novyrusich 15 января 2019 | 16:54
tvitov66: Правильно, поэтому вместо новых больниц и кроватей заказываем ракеты с непредсказуемой траекторией.
seryj_wolk 15 января 2019 | 16:48
polikarpich: Творожный продукт, колбасный продукт......, больничный продукт.
ansata 15 января 2019 | 17:16
polikarpich: Как оказалось и с валежником то они тоже на.., обманули.
platonnekafrin 15 января 2019 | 16:39
Теряюсь в названии атиквариата... Это гранитур министра Медведева или же самого президента Путина?
vla7815 15 января 2019 | 16:46
platonnekafrin: Это их конкретный вклад в развитие здравоохранения России.
svetalana 15 января 2019 | 16:43
Да где у нас "конструкциями" дыры не затыкают? Просто в больницах - нагляднее.
bazilgu 15 января 2019 | 16:47
Скрепа. Из стульев и досок. Великое путинское государство.
tag188 15 января 2019 | 16:48
Подскажу портянкам, а то они уж как-то очень убоги в оправдании этого неоспоримого достижения развитой путинской "стабильности":
Да много вы понимаете! Это новейший дизайнерский ремонт в стиле стимпанк! Самые натуральные экологически чистые доски! Да вся Европа нам завидует со своими скучными больницами с палатами на 2 человека!
alex_sionist 15 января 2019 | 16:51
Чем больше гиперзвуковых ракет тем меньше кроватей.
poluputing 15 января 2019 | 16:59
и эти убогие поучают Украину как ей жить. Отскочьте, нищеброды голимые
seva1223 15 января 2019 | 17:04
Нано технологии, по человек лежит с чепмто одним одновременно лечит спину (профилактор евминова) на досках и заряжается позитивной энергетикой ну можно еще какой хрени придумать...
kapitankolbaskin 15 января 2019 | 17:08
Если б это в Украине Шейнин бы кривлялся в телеке ,ехидничал и глумливо лыбился своей пропитой рожей дня 2-3 !!!
А у себя они этого не видят.
подлюка .
pilpelzaken 15 января 2019 | 17:11
Стулья-то зачем уродовать?
Из досок надо сразу сколачивать гробы, и туда помещать пациентов, все равно результат лечения в такой больничке известен. :-(((
goodman 15 января 2019 | 17:19
Красноречивее всего звучит это: "В пресс-службе Минздрава региона агентству сказали, что это официальная позиция по данному вопросу."
salut__521 15 января 2019 | 17:20
Деды воевали? -Воевали. На голой земле спали? -Спали. Ну и мы потерпим на досках, даже обоср...е из сортира с дыркой подойдут, абы не было войны...
captaingeorge 15 января 2019 | 17:33
Надо было ещё гвоздей набить, и сообщить возмущенному миру о внедрении опыта восточной медицины... Мы в рывке! Сплошные новации! То маневрирующая гиперзвуковая болванка, то "эко-кровать"...