Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов выиграл суд у пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева

После победы политика в первом туре выборов губернатора представитель «Роснефти» заявил, что избирательная компания Коновалова якобы финансируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский», чью деятельность не раз критиковали коммунисты. Поскольку ответчик не стал доказывать это утверждение в суде, тот встал на сторону главы региона. Леонтьев также называл Коновалова «дебилом». По этому поводу коммунист иск подавать не стал, — отмечает газета «Коммерсантъ».