Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов выиграл суд у пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева
После победы политика в первом туре выборов губернатора представитель «Роснефти» заявил, что избирательная компания Коновалова якобы финансируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский», чью деятельность не раз критиковали коммунисты. Поскольку ответчик не стал доказывать это утверждение в суде, тот встал на сторону главы региона. Леонтьев также называл Коновалова «дебилом». По этому поводу коммунист иск подавать не стал, — отмечает газета «Коммерсантъ».
Комментарии11
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vitaly_mk23 15 января 2019 | 16:34
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plidurok Андрей Филимонов 15 января 2019 | 16:43
Если суд хакасский, то не удивительно. Да здравствует наш суд! Самый независимый суд в мире!
lion64__4 15 января 2019 | 16:45
Хоть где-то осадили эту "однако" небритую собаку. Хорошо бы ещё на кичу отправили по любому, самому надуманному поводу.
gregor 15 января 2019 | 16:49
За то ,что его назвали " дебилом " он претензий не имеет .
Очень показательно ,очень .
kamen_12 15 января 2019 | 16:53
gregor: Лицо Роснефти, пресс-секретарь так выражается, а у себя на работе вообще по фене вероятно ботают, ..ями кроют.
gregor 15 января 2019 | 17:09
kamen_12:
За ним крыша Сечин .
А Сечин кого хочешь покроет .
У Сечина крыша Путин .
А у Путина Крыша за облаками , он его крышует ,иначе бы убрал от власти . Так же как и Кирилла .
По себе ,видать . подбирал .
sharko_2 15 января 2019 | 17:33
kamen_12:
Оно всех, кем недоволен, называет дебилами, присовокупляя и "бл*дь". Как Лаврушка. Може, оне единоутробные пацаны?
zor 15 января 2019 | 17:17
Он поступил правильно,т.к доказать в суде, что человек в 21-м веке,состоит в рядах партии , под руководством которой распался СССР,не дебил - будет очень сложно.
Сразу встанет вопрос:если не дебил,тогда кто же?!gregor:
zhrv 15 января 2019 | 16:56
После всех тех, удивительных и непостижимых решений наших судов, этот "выигрыш", да и сам иск, выглядят просто как отвлечение внимания от каких-то существенных вещей.
lenin3 15 января 2019 | 17:01
zhrv: а может,пьянь Леонтьев уже и хозяину надоел,вышвырнут на фиг за забор,пусть около "Пятёрочки"с такими же калдырями трётся...)))
ed10075 15 января 2019 | 17:25
Ну что, пришла пора этому алкашу идти в жопу? Не все же только ему одному туда посылать.