Следствие разрешило американским дипломатам дважды в месяц посещать в СИЗО подозреваемого в шпионаже Пола Уилана

Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, — сообщает агентство Интерфакс. В свою очередь в пресс-службе суда сообщили, что 22-го января Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на арест.

О задержании Уилана ФСБ объявила в конце декабря.