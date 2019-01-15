Следствие разрешило американским дипломатам дважды в месяц посещать в СИЗО подозреваемого в шпионаже Пола Уилана
Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, — сообщает агентство Интерфакс. В свою очередь в пресс-службе суда сообщили, что 22-го января Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на арест.
О задержании Уилана ФСБ объявила в конце декабря.
Комментарии1
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