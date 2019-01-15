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16:30, 15 января 2019

Лефортовский суд Москвы выносит решения о продлении ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Как сообщает сайт «МБХ Медиа», к этому моменту решено оставить под стражей 12 человек из 24-х. Решения выносят судьи Елена Канева, Альбина Галимова и Сергей Рябцев.
Моряки были задержаны в конце ноября после обстрела российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе.

Комментарии

23

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arkadiy48 15 января 2019 | 16:34

Появился большой обменный фонд...

vitaly_mk23 15 января 2019 | 16:35


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kottigr1 15 января 2019 | 16:35

11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), которые заранее оповестив о намерениях преодолеть Керченский пролив(простояв целый день вблизи в ожидании лоцмана), уже уходили обратно, для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.

"Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними;

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года;
Статья 2

1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Подпись. В.В.Путин."



Тут если и нужно кого-то судить международным трибуналом, то только сотрудников ФСБ ВМФ РФ за осуществленное ими пиратство и незаконный захват заложников..

seva1223 15 января 2019 | 16:45

kottigr1: А чего мне понравился последний прикол с закрытием судебных заседаний, типа если не кто не видит судилища так его нет. По сути как про того страуса который зарыл голову в песок и его не кто не видит. Могло бы быть смешным если бы так вело себя правительство какой то не названой республики в Африке...

liquidsky__ 15 января 2019 | 16:46

kottigr1: "руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины"
*******************************************************
Нечем больше руководствоваться. Следовательно и договор больше не актуален.

kottigr1 15 января 2019 | 16:57

liquidsky__: Не актуальные договора разрывают в официальном порядке. А подлецы взятые на себя обязательства не исполняют. Имя и фамилия этого подлеца даже известна. Она стоит под подписанным им документом.

rules24 15 января 2019 | 17:22

kottigr1: О правилах прохода любых проливов (каналов).
Обычно набор стандартный: Название судна, Позывной, длина и ширина, осадка, высота мачт, наличие опасного груза или оружия, количество людей и т.д. За 48 часов до захода в Керчь Еникальский канал, самое узкое место Керченского пролива. В нескольких милях от места приема лоцмана, есть зона доклада СУДС(Служба управления движением судов). Подтверждаешь информацию по радио, УКВ, оператор службы, фактически диспетчер, сверяет твою информацию с базой данных капитана порта и дает добро на движение под мост к точке приема лоцмана. Дальше опять по УКВ вызываешь лоцмана, к борту подскакивает лоцманский катер, высаживает Pilota. Тихо мирно проходишь по каналу под мостом, за мостом высаживаешь лоцмана на другое лоцманское судно, докладываешь СУДС и гудбай. Попрощались, расстались, никаких проблем.

kottigr1 15 января 2019 | 17:26

rules24: Так украинские военные корабли целый день на входе в Керченский пролив прождали лоцмана, которого им обещали отправить из Керчи, для прохождения пролива. Керчь заранее была извещена и заявка на прохождение была оставлена ещё до того как корабли вообще пришли к проливу. После того как стало понятным, после целого дня ожиданий, что лоцмана им не пришлют, корабли приняли решение вернуться обратно в порт. Дальше, уже на выходе из зоны судоходства перед Керченского пролива на них совершили нападение суда ВМФ РФ. Украинские корабли после нападения ушли в нейтральные воды, где их расстреляли с российских военных самолетов и захватили корабли ВМФ РФ.
Тут со стороны МО РФ был осуществлен акт агрессии и пиратства в чистом виде, ни чем не обоснованный и в нарушение всех норм международного Право. Даже аргументов нет для оправдания. Причем совсем...

rules24 15 января 2019 | 17:34

kottigr1: Прямиком из сбу писанина? Или от уже почившего Бабченки?))))

procto_djon 15 января 2019 | 16:35

Судить военнопленных! Только на России такое могут придумать.

minerr 15 января 2019 | 16:39

procto_djon: Так они военопленные? Ну тогда вернуться в нэньку только лишь после окончания войны. Той самой войны, которая пока ещё и не начиналась.

procto_djon 15 января 2019 | 16:42

minerr: м-да, русский это уже диагноз...

minerr 15 января 2019 | 16:45

procto_djon: Полистай ещё методичку, авось и откопаешь что-нибудь мудрее. Хотя откуда там мудрость.

poluputing 15 января 2019 | 16:55

procto_djon: не обижайте настоящих русских, пригожинцы, кто угодно, но не русские. Зовите их россиянцами, москалями или кацапами

minerr 15 января 2019 | 16:59

poluputing: Похоже что ты большой поклонник теории Гюнтера, как и твой собрат по цеху прокто-джон.

kottigr1 15 января 2019 | 17:01

procto_djon: Путинист - это диагноз. А русские - они разные.

poluputing 15 января 2019 | 16:52

minerr: procto_djon: русский - это я: Переверзев, Забалуев, Малицкий( Белорусская ветвь), Приходько, Носуленко, Сапалёв - родившиеся и живущие в Украине. А придурок - взрыватель с претензиями - это то ли меря, то ли эрзя, то ли бурят

valeromm 15 января 2019 | 16:58

poluputing:
Польский выродец, вот зачем оскорблять меря и эрзя - это совершенно обособленный народ, ничего с русскими не имеющий. Буряты, кстати то же.
Хочешь оскорбить русски- оскорбляй, а другие народы то за что?

sir_sart 15 января 2019 | 17:17

procto_djon: Судить военнопленных!
-----------------------------------------------------------------
Если они военнопленные, тогда все объяснимо. И тем хуже для Украины.
Военнопленные - лица, которые взяты в плен во время войны.
Если боевые корабли, заходят на территорию противника, то они могут быть или уничтожены, или взяты в плен.

poluputing 15 января 2019 | 16:47

Канающая, Голимая и Рябой от имени РейхсРаши продлили то, не знаю что, неизвестно за что. Чё расследовать то будете. Пересчитывать маты придурка таранящего то ли буксир, то ли своего в прямом эфире?

valeromm 15 января 2019 | 16:53

А Украине плевать на своих моряков.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Ничего ВМС укрианы не обеднеют - Бабы еще нарожают.

poluputing 15 января 2019 | 17:37

valeromm: не вали с больной на здоровую. Склерозная родина- это РейхсРаша. Заберите своих из подвалов Лугандона , а потом вякайте. И наши женщины не бабы, в сарафанах не ходили.

a_buvgrobu 15 января 2019 | 17:01

Им же денежное довольствие магистерство обороны Украины будет за время ареста начислять, так что все, как в рекламе "Хопра": "Мы сидим, а денежки идут".

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