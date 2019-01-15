Лефортовский суд Москвы выносит решения о продлении ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Как сообщает сайт «МБХ Медиа», к этому моменту решено оставить под стражей 12 человек из 24-х. Решения выносят судьи Елена Канева, Альбина Галимова и Сергей Рябцев.

Моряки были задержаны в конце ноября после обстрела российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе.