Роскомнадзор повторно потребовал от Google подключиться к системе фильтрации запрещенного контента
На выполнение этого требования есть месяц, — сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
В начале декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, пока штраф не выплачен.
Комментарии9
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 16:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tant14 15 января 2019 | 16:11
А ГУГЛ повторно пошлет Роскомпозор на хрен.
И что Роскомпозор сделает, если он Дурова не одолел?
cattt 15 января 2019 | 16:24
tant14: Влоха Роскомпозор решила куснуть ГУГЛ, я думаю он этого не заметит,.
oneoretwo 15 января 2019 | 16:15
...роскомпозор мазохисты, нравится, когда их посылают на... ?
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 16:15
Роскомнадзор на страже регресса.
sneer1 15 января 2019 | 16:16
Да уж. По Эйнштейну, дурак, - это тот, кто раз за разом повторяет одни и те же действия, надеясь получить иной результат...
Эйнштейн был гением.
cherepovets 15 января 2019 | 16:21
Наступит день когда режим отрубит страну от интернета. Нужно технически готовиться к этому заранее, поскольку на орбите появятся независимые от путина спутниковые ретрансляторы. Полная аналогия с 70-80-ми. Западные радиостанции в те годы глушили активно, обычно в диапазоне 25-31-49 м. Диапазоны ниже глушили не так, ибо они не были распространены на советских приемниках. История повторяется.
sasass 15 января 2019 | 16:22
Очень плохой человек этот пресс- секретарь , вместо уменьшения зла он умножает его на свою дурную величину....)))
homevine 15 января 2019 | 16:39
Да моська,знать она сильна,коль лает на слона...Вы придурки телеграм Дурова не смогли задавить,а замахиваетесь на Гугл...Всё что вы можете это поднять ножку и побрызгать божьей росой...Недоумки...Билать!