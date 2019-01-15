В Немецком бундесвере разоблачен шпион иранской разведки

Уроженец Афганистана работал консультантом по языку и национальной специфике.

Сотрудники Федерального ведомства по расследованию уголовных преступлений арестовали сегодня в земле Рейнланд 50-летнего подозреваемого шпиона. Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк предъявил задержанному обвинение в том, что он годами передавал засекреченные данные иранским спецслужбам. Как сообщает «Шпигель», речь идет о Министерстве информации и национальной безопасности Ирана.

Подозреваемый имел доступ к сведениям о действиях бундесвера в Афганистане, а также о других регионах, представляющих интерес для немецкой разведки. Задержанный работал с засекреченными данными.

Это не первый шпионский скандал с иранскими спецслужбами в ФРГ. Не так давно в Берлине по обвинению в разведдеятельности уже были осуждены граждане Ирана и Пакистана.