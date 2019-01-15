В Немецком бундесвере разоблачен шпион иранской разведки
Уроженец Афганистана работал консультантом по языку и национальной специфике.
Сотрудники Федерального ведомства по расследованию уголовных преступлений арестовали сегодня в земле Рейнланд 50-летнего подозреваемого шпиона. Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк предъявил задержанному обвинение в том, что он годами передавал засекреченные данные иранским спецслужбам. Как сообщает «Шпигель», речь идет о Министерстве информации и национальной безопасности Ирана.
Подозреваемый имел доступ к сведениям о действиях бундесвера в Афганистане, а также о других регионах, представляющих интерес для немецкой разведки. Задержанный работал с засекреченными данными.
Это не первый шпионский скандал с иранскими спецслужбами в ФРГ. Не так давно в Берлине по обвинению в разведдеятельности уже были осуждены граждане Ирана и Пакистана.
Комментарии5
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 16:05
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liquidsky__ 15 января 2019 | 16:24
Настоящий ариец )
sasass 15 января 2019 | 16:28
Это значит Меркель была под его пятой и отсюда росли все мигрантционные снежные комки c мнимыми размерами...)))
java_php 15 января 2019 | 16:29
Шпигель конечно авторитетный источник. Интервью со шпиёном ещё не опубликовали? У них там мастера интервью писать просто мега профи, с наградами.
eniro 15 января 2019 | 16:57
Азиаты, что возьмешь... А вот россияне, переводчиками на А 3Е АВАКС, нормально работают, ежемесячные премии до 500 евро. Нет, я не призываю всех к этому. Я констатирую факт...