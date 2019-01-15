Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей
Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. По его словам, Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства.
Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна, в частности, 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, а также 22 автомобиля. Жена Шестуна отказалась прокомментировать эти заявления, — отмечает РБК.
Комментарии23
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 16:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kindman_a 15 января 2019 | 16:06
"...Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства..."
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Чайка будет просить суд ? :-)))
zapadnay 15 января 2019 | 16:14
kindman_a:
А сколько имущества у настоящего сенатора Клишаса, если у него только часов на многие миллионы и вилла в Швейцарии?
sandro_007_ 15 января 2019 | 16:19
В Китае бы расстреляли, а у нас еще может и соскочит, если осталось чего из честно нажитого непосильным трудом.
noxepy_88 15 января 2019 | 16:06
vitaly_mm23: Ещё раз - Лёха в греет пузо в Тае. А люди работают. Вот Шестун, молодец! Каков борец с режимом!!! Богаче всех путиноидов оказался)))
tant14 15 января 2019 | 16:25
noxepy_88: Ну это ты зря так путиноидов заклеймил.
Кстати Шестун сам путиноид, просто из другой башни кремля, не поделили территорию, а он отдувается и Путину жалуется.
И что такое, лапочка, 10 млрд, но рублей?
Гроши жалкие по сравнению с деньгами Шойгу или Дерипаски.
150 миллионов зеленых, тьфу на них скажет Шойгу и пойдет в свое шале в Швейцарии,
noxepy_88 15 января 2019 | 16:59
tant14: Путаешься в показаниях, поросёночек)))) Не может быть "путиноид" из "другой башни". Может быть "кремленоид" из "другой башни". Слышал звон, да не знаешь, где он))) Учи матчасть, фу таким быть)))
vtodorol 15 января 2019 | 16:16
vitaly_mm23: Рискуешь.так откровенно о своих богатствах ,,небось ,уже "на крючке"..Ложись "на дно".
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 16:05
Стесняюсь спросить, а сколько тогда у его начальничка, члена партии жуликов и воров , сподвижника Вовы виолончельного , товарища Воробьёва?
noxepy_88 15 января 2019 | 16:12
aleks50: Не помните ли, коллега, Лёха уже писал, какие у него часы?
sokal123 15 января 2019 | 16:12
aleks50: Нормальный пацан . Путинский Пехотинец. Ворует так ,что за ушами трещит. Выполняет волю народа!
alexgen 15 января 2019 | 16:06
А мне пенсию заморозили.
platonnekafrin 15 января 2019 | 16:20
alexgen: Это, оказывается, из-за тебя Медведев сегодня такой весёлый....
askol2016 15 января 2019 | 16:09
А когда Табуреткина или, например, гориллу в кокарде будут экспроприировать? Или там таможеннника бывшего, с его обувными коробками денег?
oneoretwo 15 января 2019 | 16:12
стоимость своего барахла капустно-морковный вор золотов явно оценивал по другой методике...
platonnekafrin 15 января 2019 | 16:12
Прокуроры в обмотках и протертых кожанках сурово скрипели зубами подсчитывая имущество самого крупного подмосковного коррупционера. Вдумайтесь! Бандит за пропуск на свалку каждой московкой телеги брал для себя мешок алюминиевых банок, а потом увеличил мзду до одного с половиной мешка! Причем в отличие от депутатов Думы и Сената он накупил себе не гирлянды "ролексов", а объектов еще более недвижимых!
gregor 15 января 2019 | 16:24
Лично я и 86 % телевизионного растениеводства , рады ,что нас обворовывают власти . И чем больше будет золотовых ,сечиных ,воробьёвых и клишасов ....,тем больше мы будем одобрямс . Потому ,как это менталитет большинства .
Вот из -за таких ,как я и 86 % телевизионного электората и нет в России ни дорог .ни друзей . А дороги и друзья это лакмус нас , большинства .
Вот такое мы оно ..... большинство .... .
maczyz 15 января 2019 | 16:26
Дурдом,а могут охарактеризовать психологи наших чиновников,у них у всех клемптомания за государственный счет и не пора ли ввести для чиновников такого ранга дресскод- воровать стыдно и не прилично.
vla7815 15 января 2019 | 16:30
Гаврила был миллиардером
Гаврила проходимцем был.
sasass 15 января 2019 | 16:35
Ну и дела - имея такое состояние и идти в оппозицию к власти - тут надо иметь сверхчеловеческое сознание...)))
vlad_373 15 января 2019 | 17:02
Поразительное место РФ. У вора-чиновника имеется огромное состояние и много земельных участков. Но в стране нет закона о частной собственности и закона о частной собственности на землю. Всё держится только на административном ресурсе. Вывод: что бы сохранить своё имущество необходимо находиться в закрытом чиновничьем сословии.
addi 15 января 2019 | 17:10
Да нет, ребята ! Он просто кошелёк спёр у кого-то из кармана в трамвае, как
Шура Балаганов ! Пострадавший помалкивает. Мелкая кража ! Выкрутится
trans 15 января 2019 | 17:21
Очередное вранье. Сфабриковали против неугодного уголовное дело и глумятся, мрази путинские.