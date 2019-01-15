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16:02, 15 января 2019

Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей

Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. По его словам, Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства.

Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна, в частности, 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, а также 22 автомобиля. Жена Шестуна отказалась прокомментировать эти заявления, — отмечает РБК.

Комментарии

23

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vitaly_mm23 15 января 2019 | 16:04


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








kindman_a 15 января 2019 | 16:06

"...Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Чайка будет просить суд ? :-)))

zapadnay 15 января 2019 | 16:14

kindman_a:
А сколько имущества у настоящего сенатора Клишаса, если у него только часов на многие миллионы и вилла в Швейцарии?

sandro_007_ 15 января 2019 | 16:19

В Китае бы расстреляли, а у нас еще может и соскочит, если осталось чего из честно нажитого непосильным трудом.

noxepy_88 15 января 2019 | 16:06

vitaly_mm23: Ещё раз - Лёха в греет пузо в Тае. А люди работают. Вот Шестун, молодец! Каков борец с режимом!!! Богаче всех путиноидов оказался)))

tant14 15 января 2019 | 16:25

noxepy_88: Ну это ты зря так путиноидов заклеймил.
Кстати Шестун сам путиноид, просто из другой башни кремля, не поделили территорию, а он отдувается и Путину жалуется.
И что такое, лапочка, 10 млрд, но рублей?
Гроши жалкие по сравнению с деньгами Шойгу или Дерипаски.
150 миллионов зеленых, тьфу на них скажет Шойгу и пойдет в свое шале в Швейцарии,

noxepy_88 15 января 2019 | 16:59

tant14: Путаешься в показаниях, поросёночек)))) Не может быть "путиноид" из "другой башни". Может быть "кремленоид" из "другой башни". Слышал звон, да не знаешь, где он))) Учи матчасть, фу таким быть)))

vtodorol 15 января 2019 | 16:16

vitaly_mm23: Рискуешь.так откровенно о своих богатствах ,,небось ,уже "на крючке"..Ложись "на дно".

aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 16:05

Стесняюсь спросить, а сколько тогда у его начальничка, члена партии жуликов и воров , сподвижника Вовы виолончельного , товарища Воробьёва?

noxepy_88 15 января 2019 | 16:12

aleks50: Не помните ли, коллега, Лёха уже писал, какие у него часы?

sokal123 15 января 2019 | 16:12

aleks50: Нормальный пацан . Путинский Пехотинец. Ворует так ,что за ушами трещит. Выполняет волю народа!

(комментарий скрыт)

alexgen 15 января 2019 | 16:06

А мне пенсию заморозили.

platonnekafrin 15 января 2019 | 16:20

alexgen: Это, оказывается, из-за тебя Медведев сегодня такой весёлый....

askol2016 15 января 2019 | 16:09

А когда Табуреткина или, например, гориллу в кокарде будут экспроприировать? Или там таможеннника бывшего, с его обувными коробками денег?

oneoretwo 15 января 2019 | 16:12

стоимость своего барахла капустно-морковный вор золотов явно оценивал по другой методике...

(комментарий скрыт)

platonnekafrin 15 января 2019 | 16:12

Прокуроры в обмотках и протертых кожанках сурово скрипели зубами подсчитывая имущество самого крупного подмосковного коррупционера. Вдумайтесь! Бандит за пропуск на свалку каждой московкой телеги брал для себя мешок алюминиевых банок, а потом увеличил мзду до одного с половиной мешка! Причем в отличие от депутатов Думы и Сената он накупил себе не гирлянды "ролексов", а объектов еще более недвижимых!

gregor 15 января 2019 | 16:24

Лично я и 86 % телевизионного растениеводства , рады ,что нас обворовывают власти . И чем больше будет золотовых ,сечиных ,воробьёвых и клишасов ....,тем больше мы будем одобрямс . Потому ,как это менталитет большинства .
Вот из -за таких ,как я и 86 % телевизионного электората и нет в России ни дорог .ни друзей . А дороги и друзья это лакмус нас , большинства .
Вот такое мы оно ..... большинство .... .

maczyz 15 января 2019 | 16:26

Дурдом,а могут охарактеризовать психологи наших чиновников,у них у всех клемптомания за государственный счет и не пора ли ввести для чиновников такого ранга дресскод- воровать стыдно и не прилично.

vla7815 15 января 2019 | 16:30

Гаврила был миллиардером
Гаврила проходимцем был.

sasass 15 января 2019 | 16:35

Ну и дела - имея такое состояние и идти в оппозицию к власти - тут надо иметь сверхчеловеческое сознание...)))

vlad_373 15 января 2019 | 17:02

Поразительное место РФ. У вора-чиновника имеется огромное состояние и много земельных участков. Но в стране нет закона о частной собственности и закона о частной собственности на землю. Всё держится только на административном ресурсе. Вывод: что бы сохранить своё имущество необходимо находиться в закрытом чиновничьем сословии.

addi 15 января 2019 | 17:10

Да нет, ребята ! Он просто кошелёк спёр у кого-то из кармана в трамвае, как
Шура Балаганов ! Пострадавший помалкивает. Мелкая кража ! Выкрутится

trans 15 января 2019 | 17:21

Очередное вранье. Сфабриковали против неугодного уголовное дело и глумятся, мрази путинские.

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