В Польше сегодня проходят траурные мероприятия в связи со смертью мэра города Гданьска Павла Адамовича
Он скончался накануне от ножевых ранений, полученных во время нападения на благотворительном концерте.
В Варшаве объявлен траур. Он продлится до четверга. В эти дни в польской столице отменены все массовые мероприятия, будет выключена вся праздничная иллюминация, а на высотке Дворца культуры и науки высвечены цвета флага Гданьска. Мэр Варшавы Рафаэль Тжасковский в своем твиттере призвал горожан посвятить эти три дня размышлениям. Также траурные мероприятия проходят сегодня и в других городах, в том числе в самом Гданьске, мэром которого Павел Адамович был более 20 лет.
Многие польские газеты сегодня вышли с новостями о его гибели на первой полосе. На траурной церемонии прощания с мэром Гданьска Павлом Адамовичем председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что необходимо бороться с ненавистью.
Стихийные траурные митинги прошли накануне во многих городах Польши. В Гданьске на акцию пришли более 15 тысяч человек
Президент Польши объявил, что в день похорон мэра Гданьска в стране будет объявлен национальный траур
Комментарии2
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