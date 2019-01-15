В Польше сегодня проходят траурные мероприятия в связи со смертью мэра города Гданьска Павла Адамовича

Он скончался накануне от ножевых ранений, полученных во время нападения на благотворительном концерте.

В Варшаве объявлен траур. Он продлится до четверга. В эти дни в польской столице отменены все массовые мероприятия, будет выключена вся праздничная иллюминация, а на высотке Дворца культуры и науки высвечены цвета флага Гданьска. Мэр Варшавы Рафаэль Тжасковский в своем твиттере призвал горожан посвятить эти три дня размышлениям. Также траурные мероприятия проходят сегодня и в других городах, в том числе в самом Гданьске, мэром которого Павел Адамович был более 20 лет.

Многие польские газеты сегодня вышли с новостями о его гибели на первой полосе. На траурной церемонии прощания с мэром Гданьска Павлом Адамовичем председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что необходимо бороться с ненавистью.

Стихийные траурные митинги прошли накануне во многих городах Польши. В Гданьске на акцию пришли более 15 тысяч человек

Президент Польши объявил, что в день похорон мэра Гданьска в стране будет объявлен национальный траур