В больнице города Кузнецк Пензенской области появились кровати из досок и стульев
Фотографии опубликованы в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте. В медицинском учреждении подтвердили, что снимки подлинные, и уточнили, что на фото палата терапевтического отделения, где в последние дни было большое количество экстренных госпитализаций. По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов.
Комментарии19
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 15:33
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 15:38
Кгбшная оптимизация здравоохранения в действии.
lenin3 15 января 2019 | 15:46
В тюрьме посвободней будет...
pycco_mypusmo 15 января 2019 | 15:38
гуманитарка из Сирии.
papa38130 15 января 2019 | 15:38
В больнице из говна и палок появились кровати из досок и стульев.
platonnekafrin 15 января 2019 | 15:46
Режим лечебного лежания - в две смены. Опробован в тюрьме.
tag188 15 января 2019 | 15:46
Объем российского содействия Африке в 2017 году превысил $1 млрд, отметил глава РФ. По словам Путина, регулярно растут российские взносы в фонд Всемирной продовольственной программы (С)
Ну а вам, дорогие ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶ы̶ россияне, -- кровати из досок.
gregor 15 января 2019 | 15:47
В больнице города Кузнецк Пензенской области появились кровати из досок и стульев
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Ещё бы лекарства бы были ,бинты и гипсовый раствор ... вообще бы было .. блеск .
rules24 15 января 2019 | 15:50
Потроллить конечно можно. Но по фотографиям видно что это фейк снятый наскоро непонятно где и кем. Одна "кровать" с двух точек сьемки. Вероятнее всего оппы с навальнятами нафоткали, и теперь вот вам "информационная бомба".)))
polikarpich 15 января 2019 | 15:53
rules24: Не угадал. Я лично ещё и не такое видел, именно в больнице. Так что меня этим не удивишь.
rules24 15 января 2019 | 16:01
polikarpich: Я лично ещё и не такое видел, именно в больнице.
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Вам именно туда и надо. Медикам показаться. Видел он.)))) Лично даже.)))
rogerrabbit 15 января 2019 | 16:00
rules24: оппы с навальнятами нафоткали
да конечно, "оппы с навальнятами" во всем виноваты и всё выдумывают
на самом-то деле больницам любого провинциально города Москва позавидовать может
и оборудование там новейшее
и есть персонал, который может на нем работать
а про то, что в больницы надо приносить свои бинты да лекарства, так это "оппы с навальнятами" выдумывают
наше государство в перовую очередь деньги тратит на здоровье народа
и на образование
а уж потом, если деньги останутся, то на Сирию с Донбассом и на зарплаты прокурорам с депутатами и министрами
поэтому налоги не растут, а уровень жизни как раз наоборот - вздымается ввысь
kochar 15 января 2019 | 15:54
Какие правители-такая и больница.
Правителя грабят- люди на полу.
Простая формула для плебеев.
nepobedimoe 15 января 2019 | 15:58
В больнице города Кузнецк Пензенской области появились кровати из досок и стульев
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Это сколковская нано-кровать при необходимости трансформирующаяся в кухню со столом и стульями и даже способная выступать в роли инновационного топлива "Drova". Эх вы невежды...
vasutka7 15 января 2019 | 15:58
Зато на войну в Сирии деньги есть.
vasily_k 15 января 2019 | 15:59
Это недосчитанные росмедициной больные подтянулись...
kunst54 15 января 2019 | 16:00
нарышкины, золотовы и брилевы своими палатами с людьми не поделятся?
kessara 15 января 2019 | 16:02
а в нижнем новгороде они и не пропадали
ritty Павел Арзамасцев 15 января 2019 | 16:03
Местный Минздрав факт признал, есть соответствующая\ переписка на этот счет