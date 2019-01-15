В больнице города Кузнецк Пензенской области появились кровати из досок и стульев

Фотографии опубликованы в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте. В медицинском учреждении подтвердили, что снимки подлинные, и уточнили, что на фото палата терапевтического отделения, где в последние дни было большое количество экстренных госпитализаций. По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов.