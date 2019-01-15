В России впервые суд применил уголовную статью «действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта»

В Тверской области осуждены трое местных жителей, которые подложили на железнодорожные пути холодильник с кирпичами. В результате грузовой поезд едва не сошел с рельсов. Аварию удалось избежать благодаря действиям машиниста, который применил экстренное торможение. Подсудимые получили год ограничения свободы и 8 месяцев заключения условно, — сообщает Интерфакс.