В России впервые суд применил уголовную статью «действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта»
В Тверской области осуждены трое местных жителей, которые подложили на железнодорожные пути холодильник с кирпичами. В результате грузовой поезд едва не сошел с рельсов. Аварию удалось избежать благодаря действиям машиниста, который применил экстренное торможение. Подсудимые получили год ограничения свободы и 8 месяцев заключения условно, — сообщает Интерфакс.
Комментарии14
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 15:33
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papa38130 15 января 2019 | 15:36
А кто эти трое имбецилов? Учатся, работают или в возрасте балерины вышли на пенсию?
yralez 15 января 2019 | 15:37
Это был акт высокого патриотизма.....не телевизор же , обернутый в ......ондон, положили.
tant14 15 января 2019 | 15:39
Ну а что, бессмысленным и беспощадным бывает не только русский бунт, но и русское развлечение.
Ведь старый холодильник с кирпичам и на рельсы положили только "смеху для".
Убивать точно никого не хотели.
rules24 15 января 2019 | 15:44
tant14: Ну а что, бессмысленным и беспощадным бывает не только русский бунт, но и русское развлечение.
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Ню ню.
"В Техасе 14-летний подросток обвиняется в убийстве после того, как группа детей бросала яйца в стекла машины, и это стало причиной смертоносной аварии."
Они тоже убивать никого не хотели.
andre_klimov 15 января 2019 | 15:47
rules24:
Понятно. Средний уровень развития жителей Тверской области по Вашему мнению соответствует уровню развития 14-летнего подростка. Спасибо за разьяснение...
rules24 15 января 2019 | 15:58
andre_klimov: соответствует уровню развития 14-летнего подростка
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Ну дык и в Тверской области тоже "молодые люди" действовали.
tant14 15 января 2019 | 15:51
rules24: Дураки есть везде, только вот в России их в избытке. И почувствуй разницу между броском яйца в машину и укладкой холодильника с кирпичам и на рельсы перед поездом.
Бросок яйца может быть причиной аварии в редком случае, а вот холодильник с кирпичами ...
Впрочем идиоты это понять не могут.
tant14 15 января 2019 | 15:55
rules24: А ты еще и наглый лжец. Тупой и наглый. Потом у что проверка твоей лжи дает совсем другое.---------------
Подросток ехал на GMC Acadia с двумя несовершеннолетними пассажирами «на высокой скорости», говорится в заявлении шерифа округа Харрис. При этом дети бросали яйца в другие машины. В конце концов, юный водитель отвлекся из-за выходок друзей, проехал на красный свет и врезался в Ford F-150, ехавший через перекресток. За рулем сидела женщина, которая погибла на месте.
unprejudiced 15 января 2019 | 15:53
Поди из яблочников были или боевиков персонажа наврального
polikarpich 15 января 2019 | 15:58
unprejudiced: Совсем юные, конечно? Типа, школьники, да? :-)
Тебя послушать, у нас по зонам и тюрягам одни "яблочники" и "боевики персонажа" корячатся.
filosof64 15 января 2019 | 15:59
unprejudiced: скорее твои родственники, судя по отсутствию.....ну не важно, все равно не знаешь.
kochar 15 января 2019 | 15:57
Живой анекдот с пьяными рожами,но наказать их надо было пожёстче.
filosof64 15 января 2019 | 16:01
Срок впечатляет! А таких разве вообще выпускать можно?