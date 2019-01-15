Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины»
Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины», отказавшись от избыточных требований к 1 февраля будущего года. По словам Медведева, нагрузка на предпринимателей должна быть снижена прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор.
Комментарии21
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luger_max_otto 15 января 2019 | 15:33
И где он раньше был, чтобы ему верили... Домик для уточки строил?
danko_ 15 января 2019 | 15:38
luger_max_otto: Предложение Путина о том, что хватит кошмарить бизнес, закончилось фактическим его уничтожением.
А экологов, которые выступали не только против вырубки реликтовых лесов в Геленджике при строительстве дворцов Гундяева и Путина, но и против дворца Сани-вора в Сочи, и против вырубки знаменитой березовой рощи только из-за того, что у сына Медведева, наезжающего иногда в его дворе в Плесе, аллергия на березы, объявили иностранными агентами.
Так что очередное бла-бла от Медведева.
kottigr1 15 января 2019 | 15:43
danko_: Это наверное 100-е заявление путинских властей об облегчении участи российского бизнеса.. ? Надо юбилей облегчения уже справлять ?
tvitov66 15 января 2019 | 15:51
kottigr1: Наш мудрый и бессменный вошьдь уже обещал "сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло!", теперь его верный тронохранитель предложил автоматизировать процесс ... а злые языки клевещут что у нас страна отсталая - ВРУТ!
zemljanka 15 января 2019 | 16:04
Лилипутины шутят...
vezdehod1 15 января 2019 | 16:04
Когда яйца уже отрублены. то ни одна гильотина бизнесу не поможет.
pro_hanov 15 января 2019 | 15:39
luger_max_otto: В целях снижения нагрузки на бизнес будет учреждено ещё одно ведомство, которое будет регулировать это давление. Бизнесменам же придётся кормить взятками ещё и новое ведомство.
sokal123 15 января 2019 | 15:42
pro_hanov: Для медведа необходима Регуляторная гильотина . Всем жить станет проще и лучше .
zztop1960 15 января 2019 | 15:48
sokal123: На местах тупые губернаторы , менты , ФСБ про гельотину скорее всего поймут по своему и устроят показательные отсечения голов на площадях
vitaly_mm23 15 января 2019 | 15:33
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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papa38130 15 января 2019 | 15:34
Кто бы нас от этого дурня и его босса освободил с помощью "регуляторной гильотины".
liliyask 15 января 2019 | 15:35
papa38130: самим нужно!
dennik 15 января 2019 | 15:34
Всё пытаются изобрести велосипед ... клоуны!!!
ed10075 15 января 2019 | 15:41
Опять пустой трёп. Кому предложил?
platonnekafrin 15 января 2019 | 15:44
Ближе к весне ужасная смелость напала на Диму Медведева. Дима так её испугался, что начал бредить уж совсем без остановки: гильотина, испанский сапожок, четвертование, кол, петля, татарская бутылка, шампанское, отставка, виноград, сибирь. Смело так бредит, но, конечно, с оглядкой на будущее.
gregor 15 января 2019 | 15:50
Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью гильотины .
kochar 15 января 2019 | 15:51
Он хоть поверил,что сказал.
Трепло.
sborisych 15 января 2019 | 15:52
Балалайка балалает...
don_ballon 15 января 2019 | 15:52
Хоть петля, хоть топор, хоть гильотина... Ребята, в России УЖЕ БЫЛ быстрый, бурный, массовый рост мелкого бизнеса, так вы же назвали эти годы "лихими". Песенку "Перестанем кошмарить бизнес" пели пол рёв бульдозеров, сносивших ларьки... И вообще. доктор сказал в морг, значит, в морг. Не санитару решать.
drtomsky 15 января 2019 | 16:01
Жизнь бизнесу можно улучшить быстро и дёшево. В отставку Диму и его хозяина Вову.
lager23 15 января 2019 | 16:04
Димон проснулся после Нового Года, и затянул свою заунывную песню импотента.