Премьер-министр Медведев предложил упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины», отказавшись от избыточных требований к 1 февраля будущего года. По словам Медведева, нагрузка на предпринимателей должна быть снижена прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор.