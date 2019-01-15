Траурные мероприятия проходят сегодня в польском Гданьске в связи с кончиной мэра Павла Адамовича

Он умер в больнице после нападения на благотворительном концерте. 27-летний житель Гданьска, недавно освободившийся из тюрьмы, нанес мэру несколько ножевых ранений. Сегодня в Гданьске, Варшаве, Сопоте и других польских городах объявлен траур.