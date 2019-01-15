На юго-востоке Москвы на Ферганской улице перекрыто движение транспорта из-за провала грунта
На место ЧП прибыл префект Андрей Цыбин. Он пообещал, что движение будет скоро восстановлено. Об этом он сказал в эфире РБК.
Ферганская улица является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов.
Комментарии3
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 15:06
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benin_papa__ 15 января 2019 | 15:10
Это прорыв. Только снизу.
Зеркальный прорыв))
sh_mike 15 января 2019 | 15:26
Так, она и без этого провала давным-давно перекрыта и перерыта Собяниным из-за строительства метро. Уже года 3, наверное, строят