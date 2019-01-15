Компания Аэрофлот аннулировала бонусные мили и привилегии своего постоянного клиента бизнесмена Соколовского

Компания Аэрофлот аннулировала бонусные мили и привилегии своего постоянного клиента бизнесмена Александра Соколовского после того, как он нелестно отозвался о работе авиаперевозчика в социальных сетях. Как рассказал Соколовский в Фейсбуке, в декабре самолет Аэрофлота, которым он летел в Ниццу, совершил экстренную посадку в Вене из-за задымления в салоне. Соколовского не устроило, как сотрудники Аэрофлота вели себя в этой ситуации, и он написал критический отзыв в инстаграме, используя нецензурную лексику. В середине января Соколовский выяснил, что все накопленные им мили в программе Аэрофлот Бонус аннулировали. В пресс-службе Аэрофлота газете Коммерсант заявили, что причина исключении Соколовского из программы стали хамские и оскорбительные заявления. За критику авиакомпании клиентов из бонусной программы никогда не исключают, — подчеркнули в Аэрофлоте.