Компания Аэрофлот аннулировала бонусные мили и привилегии своего постоянного клиента бизнесмена Соколовского
Компания Аэрофлот аннулировала бонусные мили и привилегии своего постоянного клиента бизнесмена Александра Соколовского после того, как он нелестно отозвался о работе авиаперевозчика в социальных сетях. Как рассказал Соколовский в Фейсбуке, в декабре самолет Аэрофлота, которым он летел в Ниццу, совершил экстренную посадку в Вене из-за задымления в салоне. Соколовского не устроило, как сотрудники Аэрофлота вели себя в этой ситуации, и он написал критический отзыв в инстаграме, используя нецензурную лексику. В середине января Соколовский выяснил, что все накопленные им мили в программе Аэрофлот Бонус аннулировали. В пресс-службе Аэрофлота газете Коммерсант заявили, что причина исключении Соколовского из программы стали хамские и оскорбительные заявления. За критику авиакомпании клиентов из бонусной программы никогда не исключают, — подчеркнули в Аэрофлоте.
Комментарии2
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vitaly_mm23 15 января 2019 | 15:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
andrewm 15 января 2019 | 15:24
Как бы этот бизнесмен в отместку да не наср...л им в бизнес -классе....