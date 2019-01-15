В Таиланде вынесли приговор Вашукевич и Кириллову, которых в стране обвиняют в организации нелегального секс-тренинга
В Таиланде вынесли приговор Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, которых в стране обвиняют в организации нелегального секс-тренинга. Они получили условные сроки, их ждёт депортация. Та же участь постигла ещё несколько человек.
Ключевые фигуранты, известные также как Настя Рыбка и Алекс Лесли вину признали. Их в ближайшее время депортируют в Белоруссию и Россию соответственно. До этого они будут находиться в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, передаёт РИА. Модель из Белоруссии, её близкий друг, тренер по личностному развитию и ещё шесть обвиняемых провели в заключении почти год. Группу россиян и белорусов задержали в Паттайе в конце февраля. Поводом стало проведение секс-тренинга для туристов. Тайская полиция заявила, что россияне и белорусы работали в стране без разрешения. Силовики схватили 10 человек, двух позже отпустили, они покинули страну. Остальным ужесточили обвинение и добавили предоставление услуг сексуального характера. В суде Рыбка и Лесли сначала заявляли о невиновности, отрицали обвинения в сутенёрстве. Но позже во всём сознались. До поездки в Таиланда Вашукевич стала героиней расследования Навального, в котором утверждалось, что Рыбка девушка из эскорт-услуг и она проводит время на яхте с олигархом Дерипаской и тогда главой аппарата правительства России Приходько. Бизнесмен это отрицал и даже подал в суд, выиграв миллион рублей.
Вашукевич после ареста в Таиланде сказала, что у неё есть аудио— и видеозаписи, которые подтверждают факты из расследования Навального. Девушка даже предложила их ФБР в обмен на предоставление ей и Лесли политического убежища в США. Американские власти на просьбу арестованной не отреагировали.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mm23 15 января 2019 | 15:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
merelymy 15 января 2019 | 15:10
Рыбка наша надежда. А то забывать стали.
luger_max_otto 15 января 2019 | 15:14
merelymy: Рыбку жарить- незаконно для рыбки.
pattrick3 15 января 2019 | 15:18
В Таиланде вынесли приговор Вашукевич и Кириллову, которых в стране обвиняют в организации нелегального секс-тренинга...
Настя Рыбка и Алекс Лесли новые лидеры либеральной московской оппозиции, а этих опостылевших Алексея и Юлию Навальных - в жопу.
zztop1960 15 января 2019 | 15:29
pattrick3: Какая же Настя Рыбка либералка если работала на врагов Навального и устроила правокацию в его штабе с целью очернить , где и засветилась
noxepy_88 15 января 2019 | 15:11
vitaly_mm23: Лёха в Тайланде пузо греет. Путин взрывает Россию, почём зря, а ему насрать. Развел школьников на мамкины копейки на завтрак, и рад(((((
spb_aborigen 15 января 2019 | 15:15
noxepy_88:
А ты, тем временем, свою жопу на пригожинской кухне греешь.
На копейки отнятые у пенсионеров, и рад((((
noxepy_88 15 января 2019 | 15:17
spb_aborigen: "Сам дурак" - это, конечно, неубиваемый аргумент! Браво, коллега, Слава Украине!!!
spb_aborigen 15 января 2019 | 15:23
noxepy_88:
Тамбовский петух тебе коллега.
noxepy_88 15 января 2019 | 15:30
spb_aborigen: Да ладно, братиш, ты что, обиделся?
vilingrad 15 января 2019 | 15:24
noxepy_88: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» (смех в зале).
Голос из зала: «А великая русь РФ тоже навеки?»
(Аудитория стонет от хохота)
testmeter 15 января 2019 | 15:31
noxepy_88: "Их в ближайшее время депортируют в Белоруссию и Россию соответственно" ///
Страшнее наказания придумать трудно.
noxepy_88 15 января 2019 | 15:48
testmeter: Трудно, но можно. Например предоставить политическое убежище на Украине.
sokal123 15 января 2019 | 15:33
Если Настю депортируют к Батьке ,плохо дело асе Настины тайны про Дерипаску и сговор сгинут . Ей бы лучше убежище дали в США ,но там друг трампушка то же боится новых разоблачений ,поэтому судьба Рыбки незавидна и туманна.
sborisych 15 января 2019 | 15:39
sokal123:
Батька, поди, прикроет. Ему в противостоянии вечной дружбе любые козырьки- даже казалось бы отыгранные, или неиграющие- на'руку..
imellendorf 15 января 2019 | 15:12
Хм. Зачем в Паттайе устраивать какой-то секс-тренинг? Там вышел на Walking Street и тренируйся и тренируйся ))
lebedeff_sergio 15 января 2019 | 15:12
Ну всё! Трындец Дерипаске.
rom8883 15 января 2019 | 15:14
Зачем тайландкам секс конкуренты.
sborisych 15 января 2019 | 15:41
rom8883:
Конфликт интересов, однако.. Защита собственного производителя услуг.
sviazvit 15 января 2019 | 15:15
Депортация - считай смертная казнь. Тайцы не захотели мараться у себя - отправят прямо в лапы к сцарю.
macclarren 15 января 2019 | 15:18
Я бы этой Насте вдул. Предлагаю открыть оппозиционный диспут, кто бы и как вдул с последующим принятием резолюции против Путина и посещением оппозиционного митинга протеста!
vilingrad 15 января 2019 | 15:26
macclarren: Ты бы вдул и Путину, вероятно. А то все он тебя...а ты только крепчаешь:)
sborisych 15 января 2019 | 15:46
vilingrad:
Ну что вы, право.. Ну мечтает мужичонко о недостижимом, да пусть себе тешится.....
statedepartment 15 января 2019 | 15:26
macclarren: "вдувалку" помыл?
andreyoo 15 января 2019 | 15:37
Американские власти на просьбу арестованной не отреагировали.
---
А может и отреагировали. Но там ничего не оказалось
a_buvgrobu 15 января 2019 | 15:45
Напрасно дали условно.. Я думаю в тюрьме им бы открылись новые горизонты и опыт в их научной работе по техникам " секс-практик "
nikolaitschi 15 января 2019 | 16:03
Никто не встречал бегающего по аэропорту и кричащего "Отдай миллион!" дерипаску?