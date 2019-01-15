В Таиланде вынесли приговор Вашукевич и Кириллову, которых в стране обвиняют в организации нелегального секс-тренинга...

В Таиланде вынесли приговор Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, которых в стране обвиняют в организации нелегального секс-тренинга. Они получили условные сроки, их ждёт депортация. Та же участь постигла ещё несколько человек.

Ключевые фигуранты, известные также как Настя Рыбка и Алекс Лесли вину признали. Их в ближайшее время депортируют в Белоруссию и Россию соответственно. До этого они будут находиться в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, передаёт РИА. Модель из Белоруссии, её близкий друг, тренер по личностному развитию и ещё шесть обвиняемых провели в заключении почти год. Группу россиян и белорусов задержали в Паттайе в конце февраля. Поводом стало проведение секс-тренинга для туристов. Тайская полиция заявила, что россияне и белорусы работали в стране без разрешения. Силовики схватили 10 человек, двух позже отпустили, они покинули страну. Остальным ужесточили обвинение и добавили предоставление услуг сексуального характера. В суде Рыбка и Лесли сначала заявляли о невиновности, отрицали обвинения в сутенёрстве. Но позже во всём сознались. До поездки в Таиланда Вашукевич стала героиней расследования Навального, в котором утверждалось, что Рыбка девушка из эскорт-услуг и она проводит время на яхте с олигархом Дерипаской и тогда главой аппарата правительства России Приходько. Бизнесмен это отрицал и даже подал в суд, выиграв миллион рублей.

Вашукевич после ареста в Таиланде сказала, что у неё есть аудио— и видеозаписи, которые подтверждают факты из расследования Навального. Девушка даже предложила их ФБР в обмен на предоставление ей и Лесли политического убежища в США. Американские власти на просьбу арестованной не отреагировали.