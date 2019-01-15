Силуанов:Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства
Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства, — сказал Коммерсанту первый вице-премьер Антон Силуанов. Как он выразился, «не рассчитывал и не думал, что обсуждение этой темы будет проходить так сложно». Силуанов констатировал, что напряжение осталось, несмотря на все корректировки. При этом вице-премьер выразил уверенность в том, что проведение реформы было необходимо.
Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране. Как показал декабрьский опрос Левада-центра, более половины россиян выступают за отставку правительства. Основные претензии – неспособность справиться с ростом цен и падения доходов населения, неготовность обеспечить людей работой.
Комментарии54
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vinsentvangog2 15 января 2019 | 15:13
Силуанов:Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства --... да вы перестаньте платить людям пенсии и реакция "общества " для вас тоже будет неожиданной ... вы ,правительство , живёте не интересами людей , у вас свои цели-задачи совсем не связанные с жизнью простого ЧЕЛОВЕКА , вы в каком то смысле те же самые БОЛЬШЕВИКИ ( вкп б)...
lebedeff_sergio 15 января 2019 | 15:15
Ну не дебил ли? А какая должна быть реакция у обманутого и обкраденного населения?
dominator13 15 января 2019 | 15:19
lebedeff_sergio: сдох бы он тварь вместе со своим болтуном президентом и всем ублюдочным правительством, дебил поганый.
lebedeff_sergio 15 января 2019 | 15:55
dominator13: присоединяюсь!
alexey65 15 января 2019 | 15:34
lebedeff_sergio: Будущие пенсионеры должны были возрадоваться.
Им же объяснили, что от позднего выхода на пенсию здоровье крепчает.
neon001 15 января 2019 | 15:25
блатной петушок совсем от жизни оторвался. ну, бывает.
forward 15 января 2019 | 15:25
Может надо не в правительстве по 20 лет сидеть, а реальным каким то делом заняться? С народом хоть иногда в жизни встречаться, а не на экономических форумах?
jurmak 15 января 2019 | 15:27
Конечно. Ведь всё делается по просьбе трудящихся
gregor 15 января 2019 | 15:27
Силуанов:Негативная реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для российского правительства
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Действительно ..... как -то неестественно ., отреагировали на повышение пенсионного возраста , ведь должны были радоваться .... ,как думали в Путинском правительстве .
Какое -то странное население попалось ....им ,видите ли не нравится повышение пенсионного возраста . Это всё влияние Запада и Навального . Если бы не они , всем бы понравилось повышение пенсионного возраста .
lager23 15 января 2019 | 15:27
У Силуанова клинический случай, диагноз — путинизм средней степени с признаками возрастной деменции, реакция на окружающее резко снижена, эмоциональная жизнь исчерпывается примитивными реакциями удовольствия..
sborisych 15 января 2019 | 15:32
Не отползай, Антоша. Отвечать, сЦсука, будешь вместе со всеми. Ну не реи, конечно, не столбы, и не в мешке за'борт , но дык как-то ответить таки придется, как думаешь?