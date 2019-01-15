Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми, — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова
По ее словам, речь идет об увеличении льготного периода кредитования, новых субсидиях и списание части долга по кредиту для семьи, где родился третий ребенок. Это 10% от задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Как отмечает Ведомости, ранее ставки по ипотеке повысили Сбербанк и ВТБ, которые выдают две трети ипотечных кредитов в стране.
Комментарии7
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vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sasass 15 января 2019 | 14:41
Cпешить не надо - курилы передадут и крым признают и все измениться к лучшему ....
sergirusso 15 января 2019 | 14:43
Ну а кто в конце концов заплатит за "подарок?"
platonnekafrin 15 января 2019 | 14:48
Процент по ипотеке, возможно, радует кого-то, но все земные льготы, по большому счету, смешны в сравнении с Раем.
a_buvgrobu 15 января 2019 | 14:57
Приходит мужик в поликлинику:
- Мне нужен врач ухо-глаз
- У нас нет такого. У нас есть окулист, ЛОР...
- Нет мне нужен именно ухо-глаз
- Зачем?
- Слышу одно, вижу другое
sergirusso 15 января 2019 | 15:00
10 процентов спишут единовременно. Оплату ЖКХ будут каждый год повышать...
kochar 15 января 2019 | 15:10
Правительство согласовало новые условия КАБАЛЫ по ипотеке для семей с детьми, — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова