По ее словам, речь идет об увеличении льготного периода кредитования, новых субсидиях и списание части долга по кредиту для семьи, где родился третий ребенок. Это 10% от задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Как отмечает Ведомости, ранее ставки по ипотеке повысили Сбербанк и ВТБ, которые выдают две трети ипотечных кредитов в стране.