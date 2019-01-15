Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу
Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу, которые выиграли чемпионат страны среди вузов. Сообщается, что гостей угостили фастфудом: бургерами, картошкой фри, куриными наггетсами и пиццей. Трамп лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет, поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск. Работу федерального правительства заблокировали из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Комментарии6
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vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:39
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tant14 15 января 2019 | 14:57
Трамп вынужден пригласить студенческую команду, потому что профессионалы прийти отказались
Конечно, это некоторое унижение для президента.
captainobvious 15 января 2019 | 14:59
а свет то хоть включили по такому случаю в БД, туалеты открыли? или эту часть мероприятия Трамп из своего кармана оплачивать отказался? ))
handsome 15 января 2019 | 15:02
Основное занятие этих "студентов" - играть в футбол. За это их и держат в университетах. Никакого образования эти футболисты не получают.
gonduras_in_colima 15 января 2019 | 15:21
handsome: Дядя, ты совкодрочер?
И другой схемы, видимо, просто не можешь себе вообразить - примерно как Петька из анекдота о квадратном трёхчлене.
В цивилизованных странах граница между любительским и профи спортом давно проведена - учи матчасть перед выхлопом.
А Трамп, похоже, близок к учреждению ночной бейсбольной лиги.
Агент Рыжий учится у куратора Плюгавого.
filipp14262 15 января 2019 | 15:18
трамп - агент кремля, выгляд
ит и ведёт себя как агент кремля.