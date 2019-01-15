Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу, которые выиграли чемпионат страны среди вузов. Сообщается, что гостей угостили фастфудом: бургерами, картошкой фри, куриными наггетсами и пиццей. Трамп лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет, поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск. Работу федерального правительства заблокировали из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой.