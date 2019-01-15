Несколько пассажиров из США подали иск к Аэрофлоту из-за пропущенного рейса
Исковое заявление направлено в Федеральный суд северного округа Иллинойса, — сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По словам истцов, их не допустили на рейс в Шереметьево, поскольку они прибыли к гейту за 20 минут до вылета самолета. Пассажиры были вынуждены провести сутки в аэропорту, в итоге купили новые билеты. Они требуют взыскать с Аэрофлота более трех с половиной миллионов долларов и возместить судебные издержки. Суд пока не решил, примет ли иск к рассмотрению. Комментариев Аэрофлота пока не последовало.
Комментарии11
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vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:40
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echo_shar 15 января 2019 | 14:51
Правильное решение. Судебная система должна воспитывать нарушителей.
tant14 15 января 2019 | 15:10
echo_shar: Суд пока не решил примет ли заявление. Потомсу что проверяет относится ли это дело к его юрисдикции.
Но если примет, то Аэрофлоту придется платить, платить и платить.
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Истцы утверждают, что такие нарушения со стороны «Аэрофлота» «носят продолжительный, постоянный и умышленный характер».
Пассажиры рассчитывают, что их иск получит статус коллективного — от имени всех граждан США, которым был причинен схожий ущерб с 1 января 2004 года.
Истцы требуют взыскать с «Аэрофлота» более 3,6 миллиона долларов — по 7 тысяч долларов на каждого пострадавшего пассажира, а также возместить судебные издержки.
polsan 15 января 2019 | 14:52
От себя лично и от всех граждан США, которым был причинен ущерб при схожих обстоятельствах, начиная с 1 января 2004 года, истцы требуют выплаты компенсации в размере около 7 тысяч долларов на пассажира на общую сумму, превышающую 3,6 миллиона долларов.
Подробней читайте на сайте от РАПСИ
a_111111 15 января 2019 | 15:10
polsan: Ну если посадка была окончена, то прав Аэрофлот:)
danko_ 15 января 2019 | 15:29
a_111111: Регистрация прекращается за 40 минут до отправления самолета.
Но посадка идет до времени отправки. И за 20 минут пройти паспортный и таможенный контроль после регистрации затруднительно.
Так что Аэрофлот нарушил правила. Да и всегда посадка идет практически до времени вылета, а если начинается даже без объявления посадка позже положенной, то продолжается и после объявленного в билете времени вылета.
oxlomon 15 января 2019 | 15:53
Старуха Изергиль:
Что там идёт, куда идёт — дело десятое. В сопроводиловке к билету ясно написано, что посадка прекращается за 40 мин. до времени вылета, указанного в билете. И пассажир, покупая билет, ставит галочку, выражая тем самым своё согласие с Правилами. Фсё. Потом рейс может быть задержан хоть на сутки, но это не является основанием для регистрации опоздавшего пассажира и допуска его на борт.
kochar 15 января 2019 | 15:05
А Вася Пупкин не опаздывал на рейс,его просто задержали и досматривали.
В итоге -туалет на сутки и спасибо что не посадили.
kunst54 15 января 2019 | 15:15
По чьей вине они опоздали к гейту - это важно знать. Если по своей - сами виноваты, если из-за задержки при пересадке или транзите - виноват перевозчик.
monik_7 15 января 2019 | 15:53
Чем хорош сlass action claim, это то, что к нему, во первых, присоединяется понятие "народ США": народ США против компании Аэрофлот. Это уже другая юридическая казуистика, которая редко заканчивается судебным процессом с приговором, а останавливается на уровне settlement - т.е. досудебного мирового соглашения с выплатой компенсаций т.к. выиграть против народа нельзя.
Второе, чем хорош народный иск - к нему во время судебного процессса в любое время и на любой стадии могут присоединяться любые другие истцы с аналогичными исками. Кампания по оповещению населения ведется на протяжении всего процесса и там в принципе может набежать огромная толпа людей обиженнных когда-то аэрофлотом. И чем больше людей, тем выше коммпенсации и дороже судебные издержки.
Штат Иллинойс особенно хорош в групповых исках к авиакомпаниям. Один из первых народных исков описан в романе Хейли "Аэропорт" на примере иска жителей поселка Скоки к аэропорту О.Хэра. Сейчас в процессе суд народа Иллинойса (несколько индусских семей) по сбитому Боингу МН17 - там будет долгоиграющачя интригующая тяжба смысл которой в том, что в числе пострадавших от сбития самолета будет фигурировать США как пострадавшая сторона, а это уже меняет силовое поле самого кейса.
oxlomon 15 января 2019 | 16:01
monik_7:
Re: Сейчас в процессе суд народа Иллинойса по сбитому Боингу МН17
То есть укров-исполнителей таки вздрючат вместе с их кураторами из США? ;]