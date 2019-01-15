Несколько пассажиров из США подали иск к Аэрофлоту из-за пропущенного рейса

Исковое заявление направлено в Федеральный суд северного округа Иллинойса, — сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По словам истцов, их не допустили на рейс в Шереметьево, поскольку они прибыли к гейту за 20 минут до вылета самолета. Пассажиры были вынуждены провести сутки в аэропорту, в итоге купили новые билеты. Они требуют взыскать с Аэрофлота более трех с половиной миллионов долларов и возместить судебные издержки. Суд пока не решил, примет ли иск к рассмотрению. Комментариев Аэрофлота пока не последовало.