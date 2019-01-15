Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка получила условный срок
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, россиянин Александр Кириллов и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными. Все получили условные сроки, — сообщает корреспондент РИА из зала суда в Патайе. В ближайшее время они будут депортированы в Белоруссию и Россию. Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде в феврале прошлого года. Молодые люди попросили политическое убежище в США, утверждая, что у них есть важная информация, касающаяся российского бизнесмена Олега Дерипаски и предполагаемого вмешательства России в американские выборы.
Комментарии6
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andre_klimov 15 января 2019 | 14:40
Условный срок при той жёсткости тайландского законодательства по части незаконного труда в королевстве? Удивительно даже. Хотя, если они что "продали" - всё возможно...
vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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sasass 15 января 2019 | 14:47
В России их убьют однозначно , если пиндосам передадут . то деребаске пипец....
macclarren 15 января 2019 | 14:50
Эту Рыбку надо пригласить на Эхо, чтобы она здесь вела уроки секса для оппозиционных дураков. Может, кроме митингов и демонстраций, оппозиционерыши начнут и бабами интересоваться! Это был бы прорывы оппозиционной свободы в сознание демократически настроенных либеральных слоев общества. А то друг друга под хвост и на митинг-вот и вся оппозиционная деятельность!
gena462 15 января 2019 | 15:02
macclarren: Точно, вместо Константина Косачева, а то он обычно "пургу несет" и трахает мозг людям.
arkadiy48 15 января 2019 | 15:06
А жаль,а то бы эта"рыбка" в плавала бы лет пять в тюремном унитазе... с компаниеей