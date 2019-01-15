Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка получила условный срок

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, россиянин Александр Кириллов и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными. Все получили условные сроки, — сообщает корреспондент РИА из зала суда в Патайе. В ближайшее время они будут депортированы в Белоруссию и Россию. Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде в феврале прошлого года. Молодые люди попросили политическое убежище в США, утверждая, что у них есть важная информация, касающаяся российского бизнесмена Олега Дерипаски и предполагаемого вмешательства России в американские выборы.