В городе Шахты Ростовской области завтра день траура по погибшим в результате взрыва газа
В городе Шахты Ростовской области завтра день траура по погибшим в результате взрыва газа и обрушений в девятиэтажном жилом доме. Пока известно о двух погибших. Судьба трех человек остается неизвестной, семеро спасены из-под завалов. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Комментарии1
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vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:41
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