В городе Шахты Ростовской области завтра день траура по погибшим в результате взрыва газа и обрушений в девятиэтажном жилом доме. Пока известно о двух погибших. Судьба трех человек остается неизвестной, семеро спасены из-под завалов. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.