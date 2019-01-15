В Мельбурне проходит Открытый Чемпионат Австралии по теннису

Главной неудачей сегодняшнего игрового дня для россиян стало поражение Дарьи Касаткиной. Наша теннисистка, посеянная на Австралиан Опен под 10-м номером, неожиданно уступила Тиме Бачински из Швейцарии. Которая в мировой табели о рангах располагается в середине второй сотни. Дарья провела матч крайне неудачно, ни сделав ни одного эйса, и совершив 24 невынужденых ошибки! Очевидно, что не такого выступления ждали болельщики от первой ракетки России.

А вот Наталия Вихлянцева и Анастасия Потапова смогли преодолеть барьер первого круга.

У мужчин вторник оказался удачным днем. Даниил Медведев не оставил шансов южноафриканцу Харрису, пробившемуся в основную сетку через квалификацию. Евгений Донской в четырех сетах одолел представителя Сербии Ласло Джере.

Таки образом, первый круг Австралиан Опен смогли преодолеть 5 российских девушек, и трое мужчин.

Завтра в Мельбурне пройдут первые матчи уже второго круга турнира.