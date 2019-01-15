Сборная России должна войти в тройку лучших в медальном зачете на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио

Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Команда готовится к Олимпиаде 20-го года согласно плану, — сказал Колобков на расширенном заседании Комитета Совета Федераций по социальной политике, — Нет сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи» – добавил министр спорта.

На последних летних Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, российская олимпийская команда заняла в медальном зачете четвертое место, пропустив вперед сборные Китая, Великобритании и США. Стоит напомнить, что тогда из-за антидопинговых санкций МОК принять участие в соревнованиях не смогли многие ведущие российские спортсмены.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа