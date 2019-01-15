Сборная России должна войти в тройку лучших в медальном зачете на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио
Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
«Команда готовится к Олимпиаде 20-го года согласно плану, — сказал Колобков на расширенном заседании Комитета Совета Федераций по социальной политике, — Нет сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи» – добавил министр спорта.
На последних летних Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, российская олимпийская команда заняла в медальном зачете четвертое место, пропустив вперед сборные Китая, Великобритании и США. Стоит напомнить, что тогда из-за антидопинговых санкций МОК принять участие в соревнованиях не смогли многие ведущие российские спортсмены.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 15 января 2019 | 14:15
Войти то конечно может,вот только проблемы с ВАДА слегка неразрешимы))))
danko_ 15 января 2019 | 14:25
ura_123: Но лучше бы в тройку самых развитых стран вошли и были впереди по уровню и качеству жизни.
pilpelzaken 15 января 2019 | 14:29
danko_:
Такого допинга у нас еще не изобрели :-)))
splin2 15 января 2019 | 14:30
ura_123:Проблемы ВАДА//
1.Надо сначала честно признаться в своих бывших грехах по допингу.
2.Запретить басманному правосудию принимать решения вместо МОК и ВАДА.
vilingrad 15 января 2019 | 14:34
splin2: В Токио криво не поссышь...
vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 14:19
И что от этого марьванне и иванпетровичу жить станет лучше?
vtodorol 15 января 2019 | 14:20
Опять газификация страны откладывается и медицина подождет и образование...Всё к чертям,лищь бы выше и дальше всех сигануть...
ura_123 15 января 2019 | 14:24
vtodorol: Выше и дальше,к очередному днищу)))
catch33 15 января 2019 | 14:21
Так вот для чего нам нужна курильская гряда.
Подземную норку с Итурупа в олимпийскую раздевалку ,в Токио, фэйсы уже начали копать?
Мутко кстати теперь строитель ,с техникой поможет.
sergeev67 15 января 2019 | 14:21
Да без проблем! Можно уже сейчас их признать олимпийскими чемпионами 2020г на территории России.
ura_123 15 января 2019 | 14:26
sergeev67: А вы знаете что сборная Северной Кореи уже была чемпионом мира по футболу?
lcherniak 15 января 2019 | 14:26
Имею шанс следить за девушкой, старающе
lcherniak 15 января 2019 | 14:28
Наблюдаю за девушкой, стремящейся попасть на Олимпиаду (бег на средние дистанции), и что-то не вижу особого участия государства в подготовке. Опять распил.
ft18 15 января 2019 | 14:33
Ну мало ли, кто что когда хочет ;)))
Ведь к тому времени хотелка может не захотеть, а может и вообще, сломаться...