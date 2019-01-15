В британском парламенте пройдет решающее голосование по сделке о выходе Великобритании из ЕС

В преддверии сегодняшнего голосования по условиям выхода Великобритании из Евросоюза, некоторые британские СМИ предупреждают, что отвергнув план Терезы Мэй, Соединенное королевство окажется в непредсказуемом положении и должно будет готовиться к периоду длительного хаоса.

Редакционные комментарии Таймс и ряда других ведущих британских газет больше похожи не на прогнозы, а на некрологи, отмечает сайт Би-би-си. Газете Дейли телеграф стало известно от членов правительства, что если депутаты Палаты общин не поддержат план премьера, она, скорее всего, подаст в отставку, вне зависимости от убедительности поражения. Издание полагает, что если Мэй не наберет необходимое большинство голосов, лидер лейбористов Джереми Корбин тут же призовет к голосованию по недоверию парламенту. Это означает, что на следующий день, в среду будет проголосован вотум недоверия правительству, и в самое ближайшее время будут объявлены внеочередные выборы. Обозреватель Дейли телеграф уверен, что в случае негативного для нее сценария, Мэй опередит своего оппонента и подаст в отставку, не дожидаясь призыва лейбористов к вотуму недоверия. Косвенное доказательство грядущей отставки премьера издание видит в повышенной медиа-активности потенциальных преемников премьер-министра на посту лидера Консервативной партии.

Один из лидеров консерваторов Борис Джонсон накануне заявил, что сожалеет о своем отказе от участия в гонке за пост главы партии в 2016 году, после отставки тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона.